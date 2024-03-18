Мэр Кухарук обратился к тюменцам после выборов

Мэр Тюмени поблагодарил жителей за высокую явку на выборах

18 марта 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Мэр выразил слова благодарности всем жителям Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Подводя итоги выборов президента Российской Федерации, мэр Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил жителей областной столицы за активное участие в голосовании. Соответствующая публикация была размещена в его telegram-канале. «Я искренне благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Явка в Тюмени была высокой. В выборах приняли участие более 78% избирателей», — рассказал в своем telegram-канале Руслан Кухарук. Глава Тюмени также отметил работу сотрудников избирательной комиссии и всех, кто трудился на участках в дни голосования. По его словам, именно благодаря работе этих людей выборы прошли без нарушений и в деловой атмосфере. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени подвели итоги голосования на выборах президента РФ. По данным избиркома, в Тюменской области явка составила 84,3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подводя итоги выборов президента Российской Федерации, мэр Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил жителей областной столицы за активное участие в голосовании. Соответствующая публикация была размещена в его telegram-канале. «Я искренне благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Явка в Тюмени была высокой. В выборах приняли участие более 78% избирателей», — рассказал в своем telegram-канале Руслан Кухарук. Глава Тюмени также отметил работу сотрудников избирательной комиссии и всех, кто трудился на участках в дни голосования. По его словам, именно благодаря работе этих людей выборы прошли без нарушений и в деловой атмосфере. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени подвели итоги голосования на выборах президента РФ. По данным избиркома, в Тюменской области явка составила 84,3%.