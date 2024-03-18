Мэр Кухарук обратился к тюменцам после выборов

Мэр Тюмени поблагодарил жителей за высокую явку на выборах
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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , кухарук руслан
Мэр выразил слова благодарности всем жителям Тюмени Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Подводя итоги выборов президента Российской Федерации, мэр Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил жителей областной столицы за активное участие в голосовании. Соответствующая публикация была размещена в его telegram-канале.

«Я искренне благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Явка в Тюмени была высокой. В выборах приняли участие более 78% избирателей», — рассказал в своем telegram-канале Руслан Кухарук.

Глава Тюмени также отметил работу сотрудников избирательной комиссии и всех, кто трудился на участках в дни голосования. По его словам, именно благодаря работе этих людей выборы прошли без нарушений и в деловой атмосфере.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени подвели итоги голосования на выборах президента РФ. По данным избиркома, в Тюменской области явка составила 84,3%.

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Подводя итоги выборов президента Российской Федерации, мэр Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил жителей областной столицы за активное участие в голосовании. Соответствующая публикация была размещена в его telegram-канале. «Я искренне благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Явка в Тюмени была высокой. В выборах приняли участие более 78% избирателей», — рассказал в своем telegram-канале Руслан Кухарук. Глава Тюмени также отметил работу сотрудников избирательной комиссии и всех, кто трудился на участках в дни голосования. По его словам, именно благодаря работе этих людей выборы прошли без нарушений и в деловой атмосфере. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени подвели итоги голосования на выборах президента РФ. По данным избиркома, в Тюменской области явка составила 84,3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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