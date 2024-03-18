В магазине села Моховое Макушинского округа Курганской области произошел пожар. Причиной возгорания стал обогреватель, оставленный на ночь включенным без присмотра, сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.
«Ранним утром в селе Моховое Макушинского муниципального округа в продовольственном магазине произошел пожар. Обогреватель оставили включенным на ночь без присмотра. Сечение провода удлинителя не соответствовало мощности нагрузки, поэтому провод загорелся», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в telegram-канале.
О происшествии в экстренные службы сообщила местная жительница, которая шла мимо магазина. На место выехали пожарные подразделения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Повреждены стеллажи с продуктами и пол.
В магазине села Моховое произошел пожар от оставленного без присмотра обогревателя
Фото: МЧС России по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurgan45mchs
Фото: МЧС России по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurgan45mchs
Фото: МЧС России по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurgan45mchs
В магазине села Моховое Макушинского округа Курганской области произошел пожар. Причиной возгорания стал обогреватель, оставленный на ночь включенным без присмотра, сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области. «Ранним утром в селе Моховое Макушинского муниципального округа в продовольственном магазине произошел пожар. Обогреватель оставили включенным на ночь без присмотра. Сечение провода удлинителя не соответствовало мощности нагрузки, поэтому провод загорелся», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в telegram-канале. О происшествии в экстренные службы сообщила местная жительница, которая шла мимо магазина. На место выехали пожарные подразделения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Повреждены стеллажи с продуктами и пол.