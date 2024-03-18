Курганский магазин чуть не сгорел из-за включенного обогревателя. Фото

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
Пожарные потушили возгорание в продуктовом магазине села Моховое (фото из архива) Фото:

В магазине села Моховое Макушинского округа Курганской области произошел пожар. Причиной возгорания стал обогреватель, оставленный на ночь включенным без присмотра, сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

«Ранним утром в селе Моховое Макушинского муниципального округа в продовольственном магазине произошел пожар. Обогреватель оставили включенным на ночь без присмотра. Сечение провода удлинителя не соответствовало мощности нагрузки, поэтому провод загорелся», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в telegram-канале.

О происшествии в экстренные службы сообщила местная жительница, которая шла мимо магазина. На место выехали пожарные подразделения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Повреждены стеллажи с продуктами и пол.

В магазине села Моховое произошел пожар от оставленного без присмотра обогревателя
В магазине села Моховое произошел пожар от оставленного без присмотра обогревателя
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Фото:
Фото:

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В магазине села Моховое Макушинского округа Курганской области произошел пожар. Причиной возгорания стал обогреватель, оставленный на ночь включенным без присмотра, сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области. «Ранним утром в селе Моховое Макушинского муниципального округа в продовольственном магазине произошел пожар. Обогреватель оставили включенным на ночь без присмотра. Сечение провода удлинителя не соответствовало мощности нагрузки, поэтому провод загорелся», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в telegram-канале. О происшествии в экстренные службы сообщила местная жительница, которая шла мимо магазина. На место выехали пожарные подразделения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Повреждены стеллажи с продуктами и пол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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