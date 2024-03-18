Происшествия Пожары В Тюменской области в пожаре погиб человек 18 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 + Огонь бушевал в одной из квартир (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) в пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону. «18 марта поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома №63а на улице Ялуторовской в Ишиме. В доме наблюдалось сильное задымление, удалось эвакуировать трех человек и спасти еще двух. К сожалению, на пожаре есть погибший», — рассказали в пресс-службе. Огонь бушевал в квартире на первом этаже дома. Предварительной причиной возгорания назвали аварийный режим работы электрооборудования. На ликвидации ЧП работали 11 сотрудников и три единицы техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ишиме (Тюменская область) в пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону. «18 марта поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома №63а на улице Ялуторовской в Ишиме. В доме наблюдалось сильное задымление, удалось эвакуировать трех человек и спасти еще двух. К сожалению, на пожаре есть погибший», — рассказали в пресс-службе. Огонь бушевал в квартире на первом этаже дома. Предварительной причиной возгорания назвали аварийный режим работы электрооборудования. На ликвидации ЧП работали 11 сотрудников и три единицы техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям