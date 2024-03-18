В Тюменской области в пожаре погиб человек

В Ишиме (Тюменская область) в пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.
«18 марта поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома №63а на улице Ялуторовской в Ишиме. В доме наблюдалось сильное задымление, удалось эвакуировать трех человек и спасти еще двух. К сожалению, на пожаре есть погибший», — рассказали в пресс-службе.
Огонь бушевал в квартире на первом этаже дома. Предварительной причиной возгорания назвали аварийный режим работы электрооборудования. На ликвидации ЧП работали 11 сотрудников и три единицы техники.
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