Курганские спецслужбы поймали группу автоподставщиков на дорогих иномарках

Мошенники получили 400 тысяч от страховой компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане арестовали членов организованной группы, занимавшейся автоподставами для получения страховых выплат. Мошенники инсценировали аварию и без обращения в Госавтоинспекцию получили выплату в 400 тысяч рублей, обращаясь за средствами напрямую в страховую компанию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на своем сайте.

«Личным составом отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска при поддержке СОБР „Гром“ пресечена деятельность группы, совершавшей мошенничество в сфере страхования. В ноябре 2023 года два жителя города Кургана инсценировали ДТП на территории Кетовского округа. При этом автомобиль, якобы пострадавший в аварии, был оформлен на третье лицо. После совершения мнимого ДТП злоумышленники не обратились в Госавтоинспекцию, а сами сфотографировали повреждения, передали сведения в страховую компанию и получили выплату в размере 400 тысяч рублей», — указано на сайте.

По данным ведомства, у злоумышленников в ходе обысков были изъяты денежные средства, банковские карты, телефоны, компьютеры, документация и четыре автомобиля, два из которых использовались для инсценировки ДТП. Мужчины лишились двух Subaru Legacy, которые участвовали в инсценировке, Rav-4 и Mersedec. СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования. Изначально горсуд не поддержал ходатайство следствия об аресте подозреваемых, но после апелляции прокуратуры и дополнительных уголовных дел со стороны следователей решение было пересмотрено — фигуранты взяты под стражу Курганским областным судом.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники угрозыска курганского УМВД вместе с бойцами СОБР задержали и изъяли имущество подозреваемых в мошенничестве. Подозреваемым грозило до 10 лет лишения свободы. Тогда сотрудники правоохранительных органов проверяли автоподставщиков на причастность к другим похожим преступлениям.