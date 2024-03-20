Курганская заемщица оспорила в суде долг по кредиту перед банком

Жительница Куртамыша выиграла процесс в суде против банка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Куртамыша (Курганская область) выиграла судебный процесс против банка, который требовал вернуть долг свыше 700 тысяч рублей. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил отказать банку в иске о взыскании с заемщицы 708 660 рублей, из которых 425 524 рубля — сумма основного долга, 41 404 рубля неоплаченные проценты и 215 886 рублей — убытки банка из-за просрочки платежей. Решение вынесено 3 марта и может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документах, опубликованных в картотеке Куртамышского районного суда.

Согласно судебным документам, женщина взяла кредит на пять лет у банка в декабре 2013 года на сумму 462 тысячи рублей под 29, 9% годовых. Ежемесячный платеж превышал 16 тысяч рублей.

По данным банка, заемщица должна была полностью выплатить кредит в декабре 2018 года, но она перестала вносить платежи уже после ноября 2015 года.

Мировой суд в 2018 году вынес решение о взыскании долга в пользу банка, но куртамышанка направила возражение на судебный акт и оспорила его. Срок исковой давности (три года) закончился в декабре 2021 года. Банк повторно обратился с иском в суд в январе 2024 года, но время уже было упущено, отмечается в документах процесса.

Ранее Житель Шадринска выиграл судебный процесс против банка, который требовал погасить долг по кредиту в размере 198 904 рубля. Кредитная организация также пропустила срок исковой давности.