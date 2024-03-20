Отключение горячей воды продлится до 16:00
В Кургане из-за ремонтных работ и чистки водоводяных подогревателей временно отключат горячую воду. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».
«Уважаемые курганцы! С 21 марта в теплопунктах города возобновляются регламентные работы, связанные с чисткой водоводяных подогревателей, а также плановые ремонты по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения», — говорится в сообщении. Горячее водоснабжение возобновится до 16 часов.
Горячей воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
- 1 микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32;
- 2 микрорайон 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- 5 микрорайон 23;
- Блюхера 28;
- Бульвар Солнечный 9, 10, 11;
- Володарского 50, 54, 77, 103, 105;
- Гоголя 16, 16А, 53, 55;
- Дзержинского 2, 6, 6А, 10А, 12, 14;
- Зайцева 85;
- Кирова 98А;
- Коли Мяготина 57;
- Красина 43, 47;
- Куйбышева 155, 157;
- Куртамышская 22;
- Ленина 6, 14, 14А;
- Максима Горького 106, 108, 110;
- Невежина 13, 15, 17, 18;
- Новая 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- Пичугина 21;
- Пушкина 98, 104, 106, 108, 147, 149;
- Рабоче-Крестьянская 8, 10, 14;
- Советская 103, 196;
- Сухэ-Батора 13, 14, 15, 16;
- Тобольная 56, 58;
- Томина 83, 88, 106, 108, 110, 112;
- Урицкого 12, 13.
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