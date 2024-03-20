20 марта 2024

Из-за ремонтных работ в Кургане временно отключат горячую воду. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Отключение горячей воды продлится до 16:00 Фото:

В Кургане из-за ремонтных работ и чистки водоводяных подогревателей временно отключат горячую воду. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».

«Уважаемые курганцы! С 21 марта в теплопунктах города возобновляются регламентные работы, связанные с чисткой водоводяных подогревателей, а также плановые ремонты по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения», — говорится в сообщении. Горячее водоснабжение возобновится до 16 часов.

Горячей воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

  • 1 микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32;
  • 2 микрорайон 21, 22, 23, 24, 25, 26;
  • 5 микрорайон 23;
  • Блюхера 28;
  • Бульвар Солнечный 9, 10, 11;
  • Володарского 50, 54, 77, 103, 105;
  • Гоголя 16, 16А, 53, 55;
  • Дзержинского 2, 6, 6А, 10А, 12, 14;
  • Зайцева 85;
  • Кирова 98А;
  • Коли Мяготина 57;
  • Красина 43, 47;
  • Куйбышева 155, 157;
  • Куртамышская 22;
  • Ленина 6, 14, 14А;
  • Максима Горького 106, 108, 110;
  • Невежина 13, 15, 17, 18;
  • Новая 4, 6, 7, 8, 9, 10;
  • Пичугина 21;
  • Пушкина 98, 104, 106, 108, 147, 149;
  • Рабоче-Крестьянская 8, 10, 14;
  • Советская 103, 196;
  • Сухэ-Батора 13, 14, 15, 16;
  • Тобольная 56, 58;
  • Томина 83, 88, 106, 108, 110, 112;
  • Урицкого 12, 13.

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В Кургане из-за ремонтных работ и чистки водоводяных подогревателей временно отключат горячую воду. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «Уважаемые курганцы! С 21 марта в теплопунктах города возобновляются регламентные работы, связанные с чисткой водоводяных подогревателей, а также плановые ремонты по замене изношенных участков сетей горячего водоснабжения», — говорится в сообщении. Горячее водоснабжение возобновится до 16 часов. Горячей воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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