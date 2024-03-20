В Тюменской области пенсионер поджег дом из-за обид на невестку

21 марта 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Чтобы спровоцировать пожар пенсионер принес бензин и кусок резины к дому своей невестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионер из села Викулово (Тюменская область) поджег дом невестки, где в этот момент находились сама невестка и ее дочь — внучка пенсионера Вадима Паршина. При этом он требовал вывести из дома девочку, а матери оставаться в помещении, несмотря на разгорающийся огонь. Как сообщается на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы региона, конфликт разгорелся из-за подаренных ранее телевизора и швейной машинки. «Вадим Паршин 7 декабря 2023 года, употребляя спиртные напитки, вспомнил, что ранее подарил бывшей девушке своего сына Лене телевизор и швейную машинку. Из-за имевшихся обид он решил забрать ранее подаренное имущество. Поэтому он в вечернее и ночное время неоднократно ходил к ней и стучался во входную дверь. Но дверь Лена ему не открывала. Утром следующего дня он снова пошел к дому Лены, но при этом взял с собой кусок резины, бензин, зажигалку и спички. Не достучавшись и не попав в дом Лены, Паршин разозлился и решил поджечь ее дом. Возле сеней облил лежащие доски и принесенный им кусок резины и поджег их. Беспокоясь за внучку, он в окно кухни дома стал кричать Лене, чтобы она ее вывела, а сама оставалась в доме», — указано в сообщении. Вадима Паршина приговорили к 2,3 годам в колонии — поселении и штрафу в 6,5 тысяч рублей. Сообщается, что семью своей бывшей невестки пенсионер не оставлял в покое несколько месяцев до инцидента. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени несколько месяцев пытаются сжечь офис управляющей компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионер из села Викулово (Тюменская область) поджег дом невестки, где в этот момент находились сама невестка и ее дочь — внучка пенсионера Вадима Паршина. При этом он требовал вывести из дома девочку, а матери оставаться в помещении, несмотря на разгорающийся огонь. Как сообщается на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы региона, конфликт разгорелся из-за подаренных ранее телевизора и швейной машинки. «Вадим Паршин 7 декабря 2023 года, употребляя спиртные напитки, вспомнил, что ранее подарил бывшей девушке своего сына Лене телевизор и швейную машинку. Из-за имевшихся обид он решил забрать ранее подаренное имущество. Поэтому он в вечернее и ночное время неоднократно ходил к ней и стучался во входную дверь. Но дверь Лена ему не открывала. Утром следующего дня он снова пошел к дому Лены, но при этом взял с собой кусок резины, бензин, зажигалку и спички. Не достучавшись и не попав в дом Лены, Паршин разозлился и решил поджечь ее дом. Возле сеней облил лежащие доски и принесенный им кусок резины и поджег их. Беспокоясь за внучку, он в окно кухни дома стал кричать Лене, чтобы она ее вывела, а сама оставалась в доме», — указано в сообщении. Вадима Паршина приговорили к 2,3 годам в колонии — поселении и штрафу в 6,5 тысяч рублей. Сообщается, что семью своей бывшей невестки пенсионер не оставлял в покое несколько месяцев до инцидента. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени несколько месяцев пытаются сжечь офис управляющей компании.