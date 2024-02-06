В Тюмени неизвестные месяц пытаются сжечь офис управляющей компании

В Тюмени неизвестные лица дважды за последний месяц пытались сжечь офис управляющей компании «Ямал». Об этом URA.RU рассказали в самой организации. Из-за поджогов беспокойство за свою жизнь и имущество испытывают и жители дома, где размещается офис УК.
«Первый поджог произошел в январские праздники. Второй — буквально 4 февраля, подожгли кабинет. Сжечь пытаются как офис, так и склад. У нас были дознаватели, это точно поджоги, не случайность. Написаны заявления, над выяснением обстоятельств работают силовики», — рассказали URA.RU в ООО «УК Ямал».
Там также добавили, что за последнее время в доме было еще несколько пожаров, однако в этих случаях причинами были неосторожность при курении и обращении с огнем в коммунальных квартирах. При этом жители общежития на Сургутской, 2 боятся за свои жизни и имущество.
«Страшно в одно утро не проснуться из-за ночного поджога. Пустые разговоры ведутся, на деле ничего не решается. Было выдвинуто предложение по установке камер, пожарной сигнализации и прочее. Да, здание старое, местами грязное, на фоне новых построек лишнее. Но здесь проживает достаточно много пенсионеров, молодых семей, а не только одни алкаши», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
URA.RU обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Ответ ожидается.
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