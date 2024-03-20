Происшествия Пожары В центре Кургана загорелась квартира над турагентством. Видео 21 марта 2024 в 13:24 Размер текста - 17 + В Кургане загорелась квартира на втором этаже дома Фото: Илья Московец © URA.RU В центра Кургана загорелась квартира над одним из турагентств. По информации очевидцев, идет дым со второго этажа дома по улице Карла Маркса, 78. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Квартира горит. На втором этаже по улице Карла Маркса, 78. На месте работают спецслужбы», — сообщили читатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане при пожаре в пятиэтажке погиб человек. Возгорание произошло 9 марта в доме по улице Куйбышева. В тушении огня принимали участие девять человек и три единицы техники, сообщало МЧС региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центра Кургана загорелась квартира над одним из турагентств. По информации очевидцев, идет дым со второго этажа дома по улице Карла Маркса, 78. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Квартира горит. На втором этаже по улице Карла Маркса, 78. На месте работают спецслужбы», — сообщили читатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане при пожаре в пятиэтажке погиб человек. Возгорание произошло 9 марта в доме по улице Куйбышева. В тушении огня принимали участие девять человек и три единицы техники, сообщало МЧС региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям