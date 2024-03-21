В Кургане мэрия судится с бизнесменом из-за сноса незаконной гостиницы. Видео

22 марта 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Кургане не могут снести гостиницу из-за спора в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрацию Кургана вызвали в суд по иску владельца гостиницы, расположенной на проспекте Голикова. Бизнесмен должен был по решению суда снести незаконное здание, но пытается избежать потерь при помощи ответного иска. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших чиновников. «Бизнесмен, незаконно построивший гостиницу на проспекте Голикова, должен по решению суда ее снести. Мужчина затягивает исполнение. Он вызвал администрацию в суд, требуя выдать ему разрешение на ввод в эксплуатацию», — рассказали источники. По их данным, речь идет о гостинице «Неолит» на проспекте Маршала Голикова в Кургане. В марте 2019 года администрация расторгла договор аренды земельного участка для работы автосервиса по спорному адресу. Спустя три года владельцу направили письмо, что он работает незаконно. Помимо сервиса и магазинов, в здании открыта гостиница. В феврале 2023 год суд обязал предпринимателя освободить участок и демонтировать здание. Решение не выполнено до сих пор. Сперва бизнесмен подал ответный иск к мэрии, но затем сам не явился на его рассмотрение. Новый этап спора возник в конце прошлого года. В пресс-службе курганского горсуда пояснили, что истец просит администрацию выдать ему разрешение на ввод в эксплуатацию здания автосервиса. Дело до сих пор не рассмотрено. Так, на последнее заседание не явились обе стороны. Собеседники редакции предположили, что суды используют для отложения вступления решения в силу. Причины — неизвестны. Незаконная гостиница над автосервисами продолжает работать. По телефону, указанному в справочниках, корреспонденту назвали стоимость за номера. Также в сети есть отзывы постояльцев, последний из них датирован февралем 2024 года. Связаться с владельцем комплекса, чтобы выяснить его точку зрения, редакции не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали строить второй этаж пятизвездочной гостиницы. Объект по улице Куйбышева планировали сдать в конце 2023 года, однако по ряду причин сроки перенесли на более поздний срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрацию Кургана вызвали в суд по иску владельца гостиницы, расположенной на проспекте Голикова. Бизнесмен должен был по решению суда снести незаконное здание, но пытается избежать потерь при помощи ответного иска. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших чиновников. «Бизнесмен, незаконно построивший гостиницу на проспекте Голикова, должен по решению суда ее снести. Мужчина затягивает исполнение. Он вызвал администрацию в суд, требуя выдать ему разрешение на ввод в эксплуатацию», — рассказали источники. По их данным, речь идет о гостинице «Неолит» на проспекте Маршала Голикова в Кургане. В марте 2019 года администрация расторгла договор аренды земельного участка для работы автосервиса по спорному адресу. Спустя три года владельцу направили письмо, что он работает незаконно. Помимо сервиса и магазинов, в здании открыта гостиница. В феврале 2023 год суд обязал предпринимателя освободить участок и демонтировать здание. Решение не выполнено до сих пор. Сперва бизнесмен подал ответный иск к мэрии, но затем сам не явился на его рассмотрение. Новый этап спора возник в конце прошлого года. В пресс-службе курганского горсуда пояснили, что истец просит администрацию выдать ему разрешение на ввод в эксплуатацию здания автосервиса. Дело до сих пор не рассмотрено. Так, на последнее заседание не явились обе стороны. Собеседники редакции предположили, что суды используют для отложения вступления решения в силу. Причины — неизвестны. Незаконная гостиница над автосервисами продолжает работать. По телефону, указанному в справочниках, корреспонденту назвали стоимость за номера. Также в сети есть отзывы постояльцев, последний из них датирован февралем 2024 года. Связаться с владельцем комплекса, чтобы выяснить его точку зрения, редакции не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начали строить второй этаж пятизвездочной гостиницы. Объект по улице Куйбышева планировали сдать в конце 2023 года, однако по ряду причин сроки перенесли на более поздний срок.