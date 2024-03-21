Шумков предложил белгородским детям учиться в Курганской области из-за атак ВСУ

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День рождения Курганской области. Курган, шумков вадим, топ
Вадим Шумков уверен, что его предложение поддержат власти Белгородской области Фото:
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Курганская область может принять на своей территории детей из Белгородской области для обучения и оздоровления. По словам курганского губернатора Вадима Шумкова, это поможет защитить школьников от многочисленных атак ВСУ.

«Обратились к коллегам из Белгорода с предложением направить к нам на учебу и отдых их ребятишек, чтобы вывезти их из того кошмара. Мы уже направляли финансовую и материальную помощь Белгородской области в прошлом году. Но сейчас речь идет об элементарном спасении детей из-под ежедневных обстрелов», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область. При этом страдают мирные граждане. Последнее нападение было совершено 21 марта. В результате атаки по «Белгород Арене» снарядами «Вампир» пострадали пять человек. По данным Минобороны РФ, над регионом за день средствами ПВО сбито 10 реактивных снарядов.

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Курганская область может принять на своей территории детей из Белгородской области для обучения и оздоровления. По словам курганского губернатора Вадима Шумкова, это поможет защитить школьников от многочисленных атак ВСУ. «Обратились к коллегам из Белгорода с предложением направить к нам на учебу и отдых их ребятишек, чтобы вывезти их из того кошмара. Мы уже направляли финансовую и материальную помощь Белгородской области в прошлом году. Но сейчас речь идет об элементарном спасении детей из-под ежедневных обстрелов», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область. При этом страдают мирные граждане. Последнее нападение было совершено 21 марта. В результате атаки по «Белгород Арене» снарядами «Вампир» пострадали пять человек. По данным Минобороны РФ, над регионом за день средствами ПВО сбито 10 реактивных снарядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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