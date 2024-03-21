21 марта 2024

В Кургане отремонтировали насос станции, обеспечивающей водой весь город

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Давление в сети должно вскоре нормализоваться Фото:

Из-за поломки одного из насосов «Арбинки» в Кургане временно понизилось давление в водопроводной сети. Аварийные бригады уже устранили поломку, передает пресс-служба АО «Водный союз».

«Один из насосов на насосной станции Арбинских ОСВ вышел из строя. Поломка уже устранена», — написано в telegram-канале коммунальщиков.

Населению необходимо сохранять спокойствие. Давление придет в норму в течение двух часов, сообщили в «Водном союзе».

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Из-за поломки одного из насосов «Арбинки» в Кургане временно понизилось давление в водопроводной сети. Аварийные бригады уже устранили поломку, передает пресс-служба АО «Водный союз». «Один из насосов на насосной станции Арбинских ОСВ вышел из строя. Поломка уже устранена», — написано в telegram-канале коммунальщиков. Населению необходимо сохранять спокойствие. Давление придет в норму в течение двух часов, сообщили в «Водном союзе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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