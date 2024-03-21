В Кургане отремонтировали насос станции, обеспечивающей водой весь город

Давление в сети должно вскоре нормализоваться
Из-за поломки одного из насосов «Арбинки» в Кургане временно понизилось давление в водопроводной сети. Аварийные бригады уже устранили поломку, передает пресс-служба АО «Водный союз».
«Один из насосов на насосной станции Арбинских ОСВ вышел из строя. Поломка уже устранена», — написано в telegram-канале коммунальщиков.
Населению необходимо сохранять спокойствие. Давление придет в норму в течение двух часов, сообщили в «Водном союзе».
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