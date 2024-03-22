Курганский замгубернатора выразил соболезнования семьям погибших в теракте

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Также он пожелал сил и терпения сотрудникам спецслужб, работающим на месте происшествия.
«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. Желаю выздоровления пострадавшим, а спасателям и сотрудницам всех служб, работающих на месте трагедии — сил и терпения», — написал Алексеев в своем telegram-канале.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности после теракта, произошедшего 22 марта. Также в регионе отменили массовое мероприятие, а станция переливания крови предлагает курганцам стать донорами для пострадавших.
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