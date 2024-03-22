22 марта 2024

Курганский замгубернатора выразил соболезнования семьям погибших в теракте

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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Андрей Алексеев выразил соболезнования семьям погибших Фото:
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Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Также он пожелал сил и терпения сотрудникам спецслужб, работающим на месте происшествия.

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. Желаю выздоровления пострадавшим, а спасателям и сотрудницам всех служб, работающих на месте трагедии — сил и терпения», — написал Алексеев в своем telegram-канале.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности после теракта, произошедшего 22 марта. Также в регионе отменили массовое мероприятие, а станция переливания крови предлагает курганцам стать донорами для пострадавших.

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Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Также он пожелал сил и терпения сотрудникам спецслужб, работающим на месте происшествия. «Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. Желаю выздоровления пострадавшим, а спасателям и сотрудницам всех служб, работающих на месте трагедии — сил и терпения», — написал Алексеев в своем telegram-канале. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности после теракта, произошедшего 22 марта. Также в регионе отменили массовое мероприятие, а станция переливания крови предлагает курганцам стать донорами для пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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