Курганский замгубернатора выразил соболезнования семьям погибших в теракте

Андрей Алексеев выразил соболезнования семьям погибших Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Также он пожелал сил и терпения сотрудникам спецслужб, работающим на месте происшествия.

«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. Желаю выздоровления пострадавшим, а спасателям и сотрудницам всех служб, работающих на месте трагедии — сил и терпения», — написал Алексеев в своем telegram-канале.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить меры безопасности после теракта, произошедшего 22 марта. Также в регионе отменили массовое мероприятие, а станция переливания крови предлагает курганцам стать донорами для пострадавших.