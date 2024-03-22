22 марта 2024

В Тюменской области отменили чемпионат РФ по биатлону в связи с терактом

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В регионе с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России.

«Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — передает информцентр правительство региона. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно.

Глава региона Александр Моор сообщил, что на территории Тюменской области с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия. Такую меру ввели в поддержку пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, число погибших составило более 60 человек. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.

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Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России. «Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — передает информцентр правительство региона. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно. Глава региона Александр Моор сообщил, что на территории Тюменской области с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия. Такую меру ввели в поддержку пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, число погибших составило более 60 человек. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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