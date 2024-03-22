В Тюменской области отменили чемпионат РФ по биатлону в связи с терактом

23 марта 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

В регионе с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России. «Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — передает информцентр правительство региона. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно. Глава региона Александр Моор сообщил, что на территории Тюменской области с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия. Такую меру ввели в поддержку пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, число погибших составило более 60 человек. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России. «Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — передает информцентр правительство региона. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно. Глава региона Александр Моор сообщил, что на территории Тюменской области с 23 по 24 марта отменили все развлекательные мероприятия. Такую меру ввели в поддержку пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, число погибших составило более 60 человек. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.