Курганцы потрясены трагедией в «Крокус Сити Холле», где погибли в результате теракта десятки людей. В память о жертвах люди несут цветы к стихийному мемориалу. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Однажды в Кургане». К посту прикреплено фото мемориала.
«В Кургане люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у филармонии», — говорится в посте. На фотографии видно, как одна из горожанок принесла цветы, горят памятные свечи.
В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.
Курганцы несут цветы к стихийному мемориалу
Фото: автор неизвестен, telegram-канал «Однажды в Кургане», https://t.me/odnazhdy_kurgan/6886
Курганцы скорбят о погибших в «Крокусе»
Фото: автор неизвестен, telegram-канал «Однажды в Кургане», https://t.me/odnazhdy_kurgan/6886
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Курганцы потрясены трагедией в «Крокус Сити Холле», где погибли в результате теракта десятки людей. В память о жертвах люди несут цветы к стихийному мемориалу. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Однажды в Кургане». К посту прикреплено фото мемориала. «В Кургане люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у филармонии», — говорится в посте. На фотографии видно, как одна из горожанок принесла цветы, горят памятные свечи. В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.