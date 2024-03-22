Курганцы несут цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Фото

23 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Курганцы скорбят о погибших в «Крокусе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Курганцы потрясены трагедией в «Крокус Сити Холле», где погибли в результате теракта десятки людей. В память о жертвах люди несут цветы к стихийному мемориалу. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Однажды в Кургане». К посту прикреплено фото мемориала. «В Кургане люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у филармонии», — говорится в посте. На фотографии видно, как одна из горожанок принесла цветы, горят памятные свечи. В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации. Курганцы несут цветы к стихийному мемориалу Фото: автор неизвестен, telegram-канал «Однажды в Кургане», https://t.me/odnazhdy_kurgan/6886 Курганцы скорбят о погибших в «Крокусе» Фото: автор неизвестен, telegram-канал «Однажды в Кургане», https://t.me/odnazhdy_kurgan/6886 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы потрясены трагедией в «Крокус Сити Холле», где погибли в результате теракта десятки людей. В память о жертвах люди несут цветы к стихийному мемориалу. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Однажды в Кургане». К посту прикреплено фото мемориала. «В Кургане люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у филармонии», — говорится в посте. На фотографии видно, как одна из горожанок принесла цветы, горят памятные свечи. В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.