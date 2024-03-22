22 марта 2024

Курганцы несут цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Траурная акция. Тюмень
Курганцы скорбят о погибших в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Курганцы потрясены трагедией в «Крокус Сити Холле», где погибли в результате теракта десятки людей. В память о жертвах люди несут цветы к стихийному мемориалу. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Однажды в Кургане». К посту прикреплено фото мемориала.

«В Кургане люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у филармонии», — говорится в посте. На фотографии видно, как одна из горожанок принесла цветы, горят памятные свечи.

В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.

Курганцы несут цветы к стихийному мемориалу
Курганцы несут цветы к стихийному мемориалу
Фото:
Курганцы скорбят о погибших в "Крокусе"
Курганцы скорбят о погибших в «Крокусе»
Фото:

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Курганцы потрясены трагедией в «Крокус Сити Холле», где погибли в результате теракта десятки людей. В память о жертвах люди несут цветы к стихийному мемориалу. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Однажды в Кургане». К посту прикреплено фото мемориала. «В Кургане люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у филармонии», — говорится в посте. На фотографии видно, как одна из горожанок принесла цветы, горят памятные свечи. В Курганской области отменили проведение массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Частному бизнесу в сфере организации досуга, праздников и развлечений даны аналогичные рекомендации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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