К стихийному мемориалу в Кургане пришла замгубернатора Кирилова. Фото, видео

23 марта 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Наталья Кирилова соболезнует погибшим в теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» был четко спланирован и имел цель запугать российский народ, но курганцы стали еще сплоченнее. Об этом рассказала URA.RU замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кирилова рядом со стихийным мемориалом у филармонии. «Произошла трагедия в Подмосковье. Террористам у нас никогда не будет прощения. Целью нападения было посеять панику в нашем народе, но этого враги не добились», — подчеркнула Кирилова. По словам Кириловой, общество еще больше мобилизуется, так было всегда во все времена. Она выразила слова соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе». Почтить память погибших пришел замдиректора Курганского колледжа культуры, депутат гордумы Максим Пивоваров. Он отметил, что вместе с коллегами по образовательному учреждению решил отдать дань памяти всем погибшим при теракте. Пивоваров добавил, что настало время объединиться народу в трудные времена. Замгубернатора Кирилова и замдиректора Курганского колледжа культуры Пивоваров пришли почтить память жертв теракта в Подмосковье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» был четко спланирован и имел цель запугать российский народ, но курганцы стали еще сплоченнее. Об этом рассказала URA.RU замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кирилова рядом со стихийным мемориалом у филармонии. «Произошла трагедия в Подмосковье. Террористам у нас никогда не будет прощения. Целью нападения было посеять панику в нашем народе, но этого враги не добились», — подчеркнула Кирилова. По словам Кириловой, общество еще больше мобилизуется, так было всегда во все времена. Она выразила слова соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе». Почтить память погибших пришел замдиректора Курганского колледжа культуры, депутат гордумы Максим Пивоваров. Он отметил, что вместе с коллегами по образовательному учреждению решил отдать дань памяти всем погибшим при теракте. Пивоваров добавил, что настало время объединиться народу в трудные времена.