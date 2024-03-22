22 марта 2024

К стихийному мемориалу в Кургане пришла замгубернатора Кирилова. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Курган
Наталья Кирилова соболезнует погибшим в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был четко спланирован и имел цель запугать российский народ, но курганцы стали еще сплоченнее. Об этом рассказала URA.RU замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кирилова рядом со стихийным мемориалом у филармонии.

«Произошла трагедия в Подмосковье. Террористам у нас никогда не будет прощения. Целью нападения было посеять панику в нашем народе, но этого враги не добились», — подчеркнула Кирилова.

По словам Кириловой, общество еще больше мобилизуется, так было всегда во все времена. Она выразила слова соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе».

Почтить память погибших пришел замдиректора Курганского колледжа культуры, депутат гордумы Максим Пивоваров. Он отметил, что вместе с коллегами по образовательному учреждению решил отдать дань памяти всем погибшим при теракте. Пивоваров добавил, что настало время объединиться народу в трудные времена.

Замгубернатора Кирилова и замдиректора Курганского колледжа культуры Пивоваров пришли почтить память жертв теракта в Подмосковье
Замгубернатора Кирилова и замдиректора Курганского колледжа культуры Пивоваров пришли почтить память жертв теракта в Подмосковье
Фото:

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Теракт в «Крокус Сити Холле» был четко спланирован и имел цель запугать российский народ, но курганцы стали еще сплоченнее. Об этом рассказала URA.RU замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кирилова рядом со стихийным мемориалом у филармонии. «Произошла трагедия в Подмосковье. Террористам у нас никогда не будет прощения. Целью нападения было посеять панику в нашем народе, но этого враги не добились», — подчеркнула Кирилова. По словам Кириловой, общество еще больше мобилизуется, так было всегда во все времена. Она выразила слова соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе». Почтить память погибших пришел замдиректора Курганского колледжа культуры, депутат гордумы Максим Пивоваров. Он отметил, что вместе с коллегами по образовательному учреждению решил отдать дань памяти всем погибшим при теракте. Пивоваров добавил, что настало время объединиться народу в трудные времена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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