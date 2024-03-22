22 марта 2024

ЯНАО скорбит вместе с жертвами трагедии в «Крокус Сити Холле». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень , акция памяти, траур, возложение цветов, цветы, стихийный мемориал, мемориал, траурная акция
Жители Ямала не остались равнодушными и пришли поддержать жертв трагедии в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа присоединились к акциям скорби в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме, Губкинском и других муниципалитетах округа ямальцы возложили цветы и игрушки на стихийных мемориалах. URA.RU расскажет как это было.

Траурная табличка и первые цветы утром 23 марта появились на Площади Памяти возле стелы города-героя Москва в Ноябрьске. Горожане не остались в стороне и выразили свои соболезнования.

Фото:

Жители Губкинского несут цветы к зданию ДК «Нефтяник».

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В Новом Уренгое возле ГДК «Октябрь» появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

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В Надыме в сквере Трудовой славы у надписи «МыВместе» стихийно образовалось памятное место. Жители города скорбят вместе со всей страной.

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В Тазовском в честь траура приспущен государственный флаг. С самого утра цветы жители несут к художественной композиции «Журавли».

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Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа присоединились к акциям скорби в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме, Губкинском и других муниципалитетах округа ямальцы возложили цветы и игрушки на стихийных мемориалах. URA.RU расскажет как это было. Траурная табличка и первые цветы утром 23 марта появились на Площади Памяти возле стелы города-героя Москва в Ноябрьске. Горожане не остались в стороне и выразили свои соболезнования. Жители Губкинского несут цветы к зданию ДК «Нефтяник». В Новом Уренгое возле ГДК «Октябрь» появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки. В Надыме в сквере Трудовой славы у надписи «МыВместе» стихийно образовалось памятное место. Жители города скорбят вместе со всей страной. В Тазовском в честь траура приспущен государственный флаг. С самого утра цветы жители несут к художественной композиции «Журавли». Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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