Жители Ямало-Ненецкого автономного округа присоединились к акциям скорби в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме, Губкинском и других муниципалитетах округа ямальцы возложили цветы и игрушки на стихийных мемориалах. URA.RU расскажет как это было.
Траурная табличка и первые цветы утром 23 марта появились на Площади Памяти возле стелы города-героя Москва в Ноябрьске. Горожане не остались в стороне и выразили свои соболезнования.
Жители Губкинского несут цветы к зданию ДК «Нефтяник».
В Новом Уренгое возле ГДК «Октябрь» появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.
В Надыме в сквере Трудовой славы у надписи «МыВместе» стихийно образовалось памятное место. Жители города скорбят вместе со всей страной.
В Тазовском в честь траура приспущен государственный флаг. С самого утра цветы жители несут к художественной композиции «Журавли».
Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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