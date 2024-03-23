Тюменский дизайнер рассказала, как бюджетно обновить интерьер

Декоратор: комнатные растения помогут тюменцам бюджетно обновить интерьер

24 марта 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Для обновления интерьера лучше всего выбирать шелк, лен и хлопок Фото: Анна Майорова © URA.RU Новые комнатные растения, живые цветы и сухоцветы помогут тюменцам бюджетно обновить интерьер, особенно весной. Об этом рассказала декоратор бренда «Дятьково Design» Мария Гатиятуллина. «Небольшие детали, такие как фотографии в оригинальных рамках или дизайнерская ваза на журнальном столике, могут полностью изменить восприятие интерьера», — сказала Гатиятуллина «Тюменской области сегодня». Также она отметила, что приятным дополнением к интерьеру станут сухоцветы, проникнуться духом весны помогут живые цветы, а создадут уют крупные растения в напольных горшках или неприхотливые цветы на книжных полках. При обновлении мебели стоит остановиться на нейтральных оттенках и натуральных материалах — такое решение позволит вписать мебель в любой стиль интерьера. А вот лучшие для выбора ткани — шелк, лен и хлопок с дополнительным декором, например, лентами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые комнатные растения, живые цветы и сухоцветы помогут тюменцам бюджетно обновить интерьер, особенно весной. Об этом рассказала декоратор бренда «Дятьково Design» Мария Гатиятуллина. «Небольшие детали, такие как фотографии в оригинальных рамках или дизайнерская ваза на журнальном столике, могут полностью изменить восприятие интерьера», — сказала Гатиятуллина «Тюменской области сегодня». Также она отметила, что приятным дополнением к интерьеру станут сухоцветы, проникнуться духом весны помогут живые цветы, а создадут уют крупные растения в напольных горшках или неприхотливые цветы на книжных полках. При обновлении мебели стоит остановиться на нейтральных оттенках и натуральных материалах — такое решение позволит вписать мебель в любой стиль интерьера. А вот лучшие для выбора ткани — шелк, лен и хлопок с дополнительным декором, например, лентами.