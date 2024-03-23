23 марта 2024
22 марта 2024

Тюменский дизайнер рассказала, как бюджетно обновить интерьер

Декоратор: комнатные растения помогут тюменцам бюджетно обновить интерьер
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, русская медная компания, штаб квартира рмк, интерьер
Для обновления интерьера лучше всего выбирать шелк, лен и хлопок Фото:

Новые комнатные растения, живые цветы и сухоцветы помогут тюменцам бюджетно обновить интерьер, особенно весной. Об этом рассказала декоратор бренда «Дятьково Design» Мария Гатиятуллина.

«Небольшие детали, такие как фотографии в оригинальных рамках или дизайнерская ваза на журнальном столике, могут полностью изменить восприятие интерьера», — сказала Гатиятуллина «Тюменской области сегодня». Также она отметила, что приятным дополнением к интерьеру станут сухоцветы, проникнуться духом весны помогут живые цветы, а создадут уют крупные растения в напольных горшках или неприхотливые цветы на книжных полках.

При обновлении мебели стоит остановиться на нейтральных оттенках и натуральных материалах — такое решение позволит вписать мебель в любой стиль интерьера. А вот лучшие для выбора ткани — шелк, лен и хлопок с дополнительным декором, например, лентами.

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Новые комнатные растения, живые цветы и сухоцветы помогут тюменцам бюджетно обновить интерьер, особенно весной. Об этом рассказала декоратор бренда «Дятьково Design» Мария Гатиятуллина. «Небольшие детали, такие как фотографии в оригинальных рамках или дизайнерская ваза на журнальном столике, могут полностью изменить восприятие интерьера», — сказала Гатиятуллина «Тюменской области сегодня». Также она отметила, что приятным дополнением к интерьеру станут сухоцветы, проникнуться духом весны помогут живые цветы, а создадут уют крупные растения в напольных горшках или неприхотливые цветы на книжных полках. При обновлении мебели стоит остановиться на нейтральных оттенках и натуральных материалах — такое решение позволит вписать мебель в любой стиль интерьера. А вот лучшие для выбора ткани — шелк, лен и хлопок с дополнительным декором, например, лентами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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