В Историческом сквере в центре города выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит» — в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших. Свидетелем акции стал корреспондент URA.RU. Ее организаторы — «Региональный центр патриотического воспитания» и «Молодая гвардия Единой России». А на медиаэкранах появились проекции журавлей (эта акция — всероссийская).
Вечером 22 марта четыре вооруженных человека открыли огонь в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 137 человек.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утром 23 марта отменил все развлекательные мероприятия по всей области, а также выразил соболезнования семьям погибших. Выжившим уроженцам региона и близким погибших региональные власти готовы оказать всяческую поддержку. В центре Екатеринбурга в ночь на 23-е появился стихийный мемориал, за два дня игрушки, цветы и свечи к нему принесли сотни человек, включая городских руководителей.
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