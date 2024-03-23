23 марта 2024

Надпись «Екатеринбург скорбит» и летящие журавли появились в центре города. Фото

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Акция свеча памяти. Курган, свеча памяти, акция свеча памяти
Надпись «Екатеринбург скорбит» из свечей появилась на плотинке Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Историческом сквере в центре города выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит» — в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших. Свидетелем акции стал корреспондент URA.RU. Ее организаторы — «Региональный центр патриотического воспитания» и «Молодая гвардия Единой России». А на медиаэкранах появились проекции журавлей (эта акция — всероссийская).

Вечером 22 марта четыре вооруженных человека открыли огонь в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 137 человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утром 23 марта отменил все развлекательные мероприятия по всей области, а также выразил соболезнования семьям погибших. Выжившим уроженцам региона и близким погибших региональные власти готовы оказать всяческую поддержку. В центре Екатеринбурга в ночь на 23-е появился стихийный мемориал, за два дня игрушки, цветы и свечи к нему принесли сотни человек, включая городских руководителей.

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В Историческом сквере в центре города выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит» — в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших. Свидетелем акции стал корреспондент URA.RU. Ее организаторы — «Региональный центр патриотического воспитания» и «Молодая гвардия Единой России». А на медиаэкранах появились проекции журавлей (эта акция — всероссийская). Вечером 22 марта четыре вооруженных человека открыли огонь в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 137 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утром 23 марта отменил все развлекательные мероприятия по всей области, а также выразил соболезнования семьям погибших. Выжившим уроженцам региона и близким погибших региональные власти готовы оказать всяческую поддержку. В центре Екатеринбурга в ночь на 23-е появился стихийный мемориал, за два дня игрушки, цветы и свечи к нему принесли сотни человек, включая городских руководителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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