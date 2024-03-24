В Тобольске подскочили цены на аренду квартир

В Тобольске (Тюменская область) за год выросла стоимость аренды квартир. При этом расценки на двухкомнатные квартиры подскочили больше всего. Аналитики сообщают о росте до 36%.
«Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир в Тобольске за год увеличилась на 36%, с 20,2 до 27,4 тысячи рублей», — сообщили РБК Тюмень эксперты «Циан. Аналитики». При этом аренда студий выросла в цене на 40%, а однокомнатных квартир — на 17%.
На рынок съемного жилья повлияло ужесточение условий кредитования. Те жители Тюменской области, кто не смог приобрести в ипотеку квартиры в конце года, вынуждены были прибегнуть к аренде жилья. В свою очередь это не дало снизиться арендным ставкам в регионе.
В Тюменской области с конца 2023 года аналитики наблюдают рост стоимости аренды квартир. Цены увеличились в среднем более чем на 13% цены В Тобольске арендовать жилье в среднем стоит более 26 тысяч рублей.
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