24 марта 2024
23 марта 2024

В Тобольске подскочили цены на аренду квартир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, комната, арендный дом
Аренда «двушки» в Тобольске за год подскочила на 36% Фото:

В Тобольске (Тюменская область) за год выросла стоимость аренды квартир. При этом расценки на двухкомнатные квартиры подскочили больше всего. Аналитики сообщают о росте до 36%.

«Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир в Тобольске за год увеличилась на 36%, с 20,2 до 27,4 тысячи рублей», — сообщили РБК Тюмень эксперты «Циан. Аналитики». При этом аренда студий выросла в цене на 40%, а однокомнатных квартир — на 17%.

На рынок съемного жилья повлияло ужесточение условий кредитования. Те жители Тюменской области, кто не смог приобрести в ипотеку квартиры в конце года, вынуждены были прибегнуть к аренде жилья. В свою очередь это не дало снизиться арендным ставкам в регионе.

В Тюменской области с конца 2023 года аналитики наблюдают рост стоимости аренды квартир. Цены увеличились в среднем более чем на 13% цены В Тобольске арендовать жилье в среднем стоит более 26 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) за год выросла стоимость аренды квартир. При этом расценки на двухкомнатные квартиры подскочили больше всего. Аналитики сообщают о росте до 36%. «Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир в Тобольске за год увеличилась на 36%, с 20,2 до 27,4 тысячи рублей», — сообщили РБК Тюмень эксперты «Циан. Аналитики». При этом аренда студий выросла в цене на 40%, а однокомнатных квартир — на 17%. На рынок съемного жилья повлияло ужесточение условий кредитования. Те жители Тюменской области, кто не смог приобрести в ипотеку квартиры в конце года, вынуждены были прибегнуть к аренде жилья. В свою очередь это не дало снизиться арендным ставкам в регионе. В Тюменской области с конца 2023 года аналитики наблюдают рост стоимости аренды квартир. Цены увеличились в среднем более чем на 13% цены В Тобольске арендовать жилье в среднем стоит более 26 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...