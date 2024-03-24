24 марта 2024
23 марта 2024

В Тюменской области власти выплатят 20 000 рублей ребенку, получившему ссадину

В Тюменской области власти заплатят ребенку за нападение бездомной собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Собака укусила девочку за голень Фото:

Администрация Заводоуковска заплатит 20 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Заводоуковске в июле 2023 года во время прогулки 13-летнюю девочку укусила бездомная собака, причинив вред здоровью в виде укушенной ссадины правой голени. Межрайонный прокурор подал иск к администрации города, требуя возместить ребенку моральный вред. Суд удовлетворил требование», — рассказали в ведомстве.

За нападение пса пострадавшая девочка получит 20 000 рублей. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда чиновников обязали компенсировать детям вред, полученный от укусов бездомных животных. Так, в Ялуторовске мальчик получил 70 000 рублей за царапину, оставленную собакой.

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Администрация Заводоуковска заплатит 20 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В Заводоуковске в июле 2023 года во время прогулки 13-летнюю девочку укусила бездомная собака, причинив вред здоровью в виде укушенной ссадины правой голени. Межрайонный прокурор подал иск к администрации города, требуя возместить ребенку моральный вред. Суд удовлетворил требование», — рассказали в ведомстве. За нападение пса пострадавшая девочка получит 20 000 рублей. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда чиновников обязали компенсировать детям вред, полученный от укусов бездомных животных. Так, в Ялуторовске мальчик получил 70 000 рублей за царапину, оставленную собакой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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