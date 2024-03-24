24 марта 2024

В Кургане потратят десятки миллионов на ремонт здания налоговой службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Курганской области и города Кургана, высотка, налоговая инспекция курганской области, госнаркоконтроль курганской области
Налоговая служба отремонтирует здание высотки в Кургане Фото:

Управление ФНС по Курганской области ищет подрядчика для проведения капитального ремонта высотного здания по улице Климова. Стоимость работ оценивается в 47,8 млн рублей. Данные размещены на сайте единой инфосистемы в сфере закупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Административное здание УФНС России по Курганской области, расположенное по адресу: г. Курган, ул. Климова, 60 (помещения)“», — сообщается в разделе объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 47 804 607,08 руб.

В настоящее время ведется прием заявок. По требованиям техзадания подрядчик должен будет провести капитальный ремонт системы водоснабжения, отремонтировать водоотведение и отопление. Также нужно будет сделать сети связи, электроснабжение с электроосвещением и выполнить общестроительные работы. Заказчик ожидает, что ремонт помещений должен завершить в конце 2025 года.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана заплатит 3,8 млн рублей проектировщикам. На сайте закупок появились лоты по созданию проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ фасада и кровли здания мэрии.

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Управление ФНС по Курганской области ищет подрядчика для проведения капитального ремонта высотного здания по улице Климова. Стоимость работ оценивается в 47,8 млн рублей. Данные размещены на сайте единой инфосистемы в сфере закупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Административное здание УФНС России по Курганской области, расположенное по адресу: г. Курган, ул. Климова, 60 (помещения)“», — сообщается в разделе объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 47 804 607,08 руб. В настоящее время ведется прием заявок. По требованиям техзадания подрядчик должен будет провести капитальный ремонт системы водоснабжения, отремонтировать водоотведение и отопление. Также нужно будет сделать сети связи, электроснабжение с электроосвещением и выполнить общестроительные работы. Заказчик ожидает, что ремонт помещений должен завершить в конце 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана заплатит 3,8 млн рублей проектировщикам. На сайте закупок появились лоты по созданию проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ фасада и кровли здания мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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