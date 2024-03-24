В Кургане потратят десятки миллионов на ремонт здания налоговой службы

25 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Налоговая служба отремонтирует здание высотки в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Управление ФНС по Курганской области ищет подрядчика для проведения капитального ремонта высотного здания по улице Климова. Стоимость работ оценивается в 47,8 млн рублей. Данные размещены на сайте единой инфосистемы в сфере закупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Административное здание УФНС России по Курганской области, расположенное по адресу: г. Курган, ул. Климова, 60 (помещения)“», — сообщается в разделе объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 47 804 607,08 руб. В настоящее время ведется прием заявок. По требованиям техзадания подрядчик должен будет провести капитальный ремонт системы водоснабжения, отремонтировать водоотведение и отопление. Также нужно будет сделать сети связи, электроснабжение с электроосвещением и выполнить общестроительные работы. Заказчик ожидает, что ремонт помещений должен завершить в конце 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана заплатит 3,8 млн рублей проектировщикам. На сайте закупок появились лоты по созданию проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ фасада и кровли здания мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление ФНС по Курганской области ищет подрядчика для проведения капитального ремонта высотного здания по улице Климова. Стоимость работ оценивается в 47,8 млн рублей. Данные размещены на сайте единой инфосистемы в сфере закупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Административное здание УФНС России по Курганской области, расположенное по адресу: г. Курган, ул. Климова, 60 (помещения)“», — сообщается в разделе объекта закупки. Начальная цена контракта составляет 47 804 607,08 руб. В настоящее время ведется прием заявок. По требованиям техзадания подрядчик должен будет провести капитальный ремонт системы водоснабжения, отремонтировать водоотведение и отопление. Также нужно будет сделать сети связи, электроснабжение с электроосвещением и выполнить общестроительные работы. Заказчик ожидает, что ремонт помещений должен завершить в конце 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана заплатит 3,8 млн рублей проектировщикам. На сайте закупок появились лоты по созданию проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ фасада и кровли здания мэрии.