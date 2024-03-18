Власти Кургана потратят миллионы на проекты ремонта разваливающегося здания мэрии

В Кургане выделили миллионы рублей на разработку проектов ремонта здания мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, мэрия, администрация города
В здании мэрии Кургана проведут ремонт кровли и фасадов Фото:

На разработку проектов ремонта фасадов и кровли здания администрации Кургана планируют потратить более 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок. Ранее сообщалось, что в разваливающемся здании мэрии отваливалась штукатурка и кирпичи.

«Объект закупки: разработка проектно-сметной документации для проведения работ по ремонту кровли здания — объекта культурного наследия регионального значения „Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана. Здание Администрации г. Кургана“ по адресу: г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, дом №1. Начальная цена: 2 066 666,67», — указано в документации.

Также власти ищут подрядчика для разработки проекта ремонта фасадов здания мэрии Кургана. Согласно данным с сайта госзакупок, цена работ оценивается более чем на 1,7 млн рублей. Согласно контракту, проектные работы должны быть выполнены в течение ста дней. Заявки на аукционы принимаются до 25 марта 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана нашла подрядчика для ремонта бомбоубежища. Обновлением бункера в центре города займется местная компания «Стройинвест» почти за два млн рублей.

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На разработку проектов ремонта фасадов и кровли здания администрации Кургана планируют потратить более 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок. Ранее сообщалось, что в разваливающемся здании мэрии отваливалась штукатурка и кирпичи. «Объект закупки: разработка проектно-сметной документации для проведения работ по ремонту кровли здания — объекта культурного наследия регионального значения „Градостроительный ансамбль центральной площади города Кургана. Здание Администрации г. Кургана“ по адресу: г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, дом №1. Начальная цена: 2 066 666,67», — указано в документации. Также власти ищут подрядчика для разработки проекта ремонта фасадов здания мэрии Кургана. Согласно данным с сайта госзакупок, цена работ оценивается более чем на 1,7 млн рублей. Согласно контракту, проектные работы должны быть выполнены в течение ста дней. Заявки на аукционы принимаются до 25 марта 2024 года. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана нашла подрядчика для ремонта бомбоубежища. Обновлением бункера в центре города займется местная компания «Стройинвест» почти за два млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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