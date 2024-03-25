Более 70 тысяч тюменцев проголосовали за проекты по благоустройству

26 марта 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Голосование по благоустройству городских территорий продлится до конца апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU За проекты по благоустройству города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проголосовали более 70 тысяч человек. Активность жителей отметил глава Тюмени Руслан Кухарук. «Тюменцы активно участвуют в жизни нашего города, в том числе на единой цифровой платформе Минстроя России. Они определяют будущий облик Тюмени», — такие слова мэра были опубликованы в официальной группе администрации города во «ВКонтакте». Голосование за благоустройство началось во время фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей». По каждой из пяти территорий жителям предложили выбрать один из двух дизайн-проектов. Власти обещают видоизменить их в 2025 году. При желании оставить свой голос можно онлайн до конца апреля. Ранее URA.RU cообщало, что тюменцам на выборах президента предлагали проголосовать за благоустройство территорий. Жителям предлагали выбрать проекты волонтеры, которые дежурили рядом с предвыборными участками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За проекты по благоустройству города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проголосовали более 70 тысяч человек. Активность жителей отметил глава Тюмени Руслан Кухарук. «Тюменцы активно участвуют в жизни нашего города, в том числе на единой цифровой платформе Минстроя России. Они определяют будущий облик Тюмени», — такие слова мэра были опубликованы в официальной группе администрации города во «ВКонтакте». Голосование за благоустройство началось во время фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей». По каждой из пяти территорий жителям предложили выбрать один из двух дизайн-проектов. Власти обещают видоизменить их в 2025 году. При желании оставить свой голос можно онлайн до конца апреля. Ранее URA.RU cообщало, что тюменцам на выборах президента предлагали проголосовать за благоустройство территорий. Жителям предлагали выбрать проекты волонтеры, которые дежурили рядом с предвыборными участками.