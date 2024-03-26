В тюменской больнице обновят палаты для VIP-пациентов. Скрин

В тюменской МСЧ «Нефтяник» сделают ремонт в палатах для богатых пациентов

27 марта 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Ремонт проведут в палатах, где лежат пациенты с проблемами в области урологии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В тюменской МСЧ «Нефтяник» проведут ремонт VIP-палат повышенной комфортности для богатых пациентов, который планировался еще год назад. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок. «Услуги по ремонту VIP-палат в здании стационара МСЧ „Нефтяник“, отделение урологии. Начальная цена — 3 177 240 рублей. Ремонт необходимо произвести в четырех малых и двух больших палатах», — говорится в документации к закупке. Аналогичный аукцион медучреждение уже объявляло год назад. Однако затем закупку отменили, сославшись на возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Прошлый тендер оценивали дороже, тогда ремонт тех же самых палат повышенной комфортности должен был обойтись почти на 30 000 рублей дороже. Задание для исполнителя не изменилось. Необходимо отремонтировать полы и стены, инженерные коммуникации, поставить новую мебель и сантехнику. Как будут выглядеть палаты после всех работ, можно увидеть в дизайн-проекте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменской МСЧ «Нефтяник» проведут ремонт VIP-палат повышенной комфортности для богатых пациентов, который планировался еще год назад. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок. «Услуги по ремонту VIP-палат в здании стационара МСЧ „Нефтяник“, отделение урологии. Начальная цена — 3 177 240 рублей. Ремонт необходимо произвести в четырех малых и двух больших палатах», — говорится в документации к закупке. Аналогичный аукцион медучреждение уже объявляло год назад. Однако затем закупку отменили, сославшись на возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Прошлый тендер оценивали дороже, тогда ремонт тех же самых палат повышенной комфортности должен был обойтись почти на 30 000 рублей дороже. Задание для исполнителя не изменилось. Необходимо отремонтировать полы и стены, инженерные коммуникации, поставить новую мебель и сантехнику. Как будут выглядеть палаты после всех работ, можно увидеть в дизайн-проекте.