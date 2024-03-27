27 марта 2024

Под Тюменью из-за ремонта ж/д-переезда затруднится проезд для автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Тюмень, дорожные знаки, ремонт дороги, ремонт
Движение будет затруднено с апреля по май Фото:

В Тюменской области из-за ремонта железнодорожного переезда затруднится проезд для автомобилей. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Работы будут проводиться с апреля по май.

«В связи с проведением капитального ремонта в зоне железнодорожного переезда на станции Богандинская (2175 км ПК 10 станции Богандинская) на автомобильной дороге „Подъезд к д. Марай“ будет затруднено движение транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении. Работы будут проводиться с 14 апреля по 5 мая.

Ремонт будет проводиться РЖД. Водителей просят быть бдительными и соблюдать требования дорожных знаков на участках проведения работ.

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В Тюменской области из-за ремонта железнодорожного переезда затруднится проезд для автомобилей. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Работы будут проводиться с апреля по май. «В связи с проведением капитального ремонта в зоне железнодорожного переезда на станции Богандинская (2175 км ПК 10 станции Богандинская) на автомобильной дороге „Подъезд к д. Марай“ будет затруднено движение транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении. Работы будут проводиться с 14 апреля по 5 мая. Ремонт будет проводиться РЖД. Водителей просят быть бдительными и соблюдать требования дорожных знаков на участках проведения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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