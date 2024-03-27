Под Тюменью из-за ремонта ж/д-переезда затруднится проезд для автомобилей

28 марта 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Движение будет затруднено с апреля по май Фото: Ася Бронникова © URA.RU В Тюменской области из-за ремонта железнодорожного переезда затруднится проезд для автомобилей. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Работы будут проводиться с апреля по май. «В связи с проведением капитального ремонта в зоне железнодорожного переезда на станции Богандинская (2175 км ПК 10 станции Богандинская) на автомобильной дороге „Подъезд к д. Марай“ будет затруднено движение транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении. Работы будут проводиться с 14 апреля по 5 мая. Ремонт будет проводиться РЖД. Водителей просят быть бдительными и соблюдать требования дорожных знаков на участках проведения работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области из-за ремонта железнодорожного переезда затруднится проезд для автомобилей. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. Работы будут проводиться с апреля по май. «В связи с проведением капитального ремонта в зоне железнодорожного переезда на станции Богандинская (2175 км ПК 10 станции Богандинская) на автомобильной дороге „Подъезд к д. Марай“ будет затруднено движение транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении. Работы будут проводиться с 14 апреля по 5 мая. Ремонт будет проводиться РЖД. Водителей просят быть бдительными и соблюдать требования дорожных знаков на участках проведения работ.