В Кургане пройдет прощание с погибшим фотографом Пашновым

Фотографа Пашнова захоронят в Кургане
Курганского фотографа Сергея Пашнова, погибшего в экспедиции, похоронят в Кургане. О прощании с ним URA.RU рассказали знакомые Пашнова.
«Прощание с Сергеем Пашновым состоится 2 апреля с 13 до 14 часов», — сообщили собеседники агентства. Проститься с фотографом можно в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» по проспекту Машиностроителей, 38е.
Захоронение состоится спустя некоторое время. Пашнов будет захоронен на кладбище у микрорайона Чистопрудный. 51-летний мужчина погиб под лавиной в экспедиции по республике Коми.
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