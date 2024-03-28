В Кургане пройдет прощание с погибшим фотографом Пашновым

Фотографа Пашнова захоронят в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского фотографа Сергея Пашнова, погибшего в экспедиции, похоронят в Кургане. О прощании с ним URA.RU рассказали знакомые Пашнова.

«Прощание с Сергеем Пашновым состоится 2 апреля с 13 до 14 часов», — сообщили собеседники агентства. Проститься с фотографом можно в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» по проспекту Машиностроителей, 38е.

Захоронение состоится спустя некоторое время. Пашнов будет захоронен на кладбище у микрорайона Чистопрудный. 51-летний мужчина погиб под лавиной в экспедиции по республике Коми.