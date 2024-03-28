В Кургане пройдет прощание с погибшим фотографом Пашновым

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Областная больница. Курган, похоронная служба, реквием
Фотографа Пашнова захоронят в Кургане Фото:

Курганского фотографа Сергея Пашнова, погибшего в экспедиции, похоронят в Кургане. О прощании с ним URA.RU рассказали знакомые Пашнова.

«Прощание с Сергеем Пашновым состоится 2 апреля с 13 до 14 часов», — сообщили собеседники агентства. Проститься с фотографом можно в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» по проспекту Машиностроителей, 38е.

Захоронение состоится спустя некоторое время. Пашнов будет захоронен на кладбище у микрорайона Чистопрудный. 51-летний мужчина погиб под лавиной в экспедиции по республике Коми.

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Курганского фотографа Сергея Пашнова, погибшего в экспедиции, похоронят в Кургане. О прощании с ним URA.RU рассказали знакомые Пашнова. «Прощание с Сергеем Пашновым состоится 2 апреля с 13 до 14 часов», — сообщили собеседники агентства. Проститься с фотографом можно в траурном зале №2 похоронного дома «Реквием» по проспекту Машиностроителей, 38е. Захоронение состоится спустя некоторое время. Пашнов будет захоронен на кладбище у микрорайона Чистопрудный. 51-летний мужчина погиб под лавиной в экспедиции по республике Коми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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