Фадеев признался, что не сомневался, когда отдавал новую песню «Мама» Лепсу

Репертуар Григория Лепса пополнился новой песней от Максима Фадеева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев признался, что не испытывал сомнений, когда передавал новую композицию «Мама» исполнителю Григорию Лепсу. Об этом Фадеев рассказал в Telegram. Трек доступен для свободного прослушивания в youtube-канале певца.

«Когда я думал над тем, кому отдать песню на стихи Наташи Касимцевой, у меня не было сомнений, что это должен быть Гриша [Лепс]. Потому что он не пел ничего более сложного — для самого себя. Он ее спел совсем по-другому. И я знаю, почему — он ее пел своей матери, которая, слава богу, жива-здорова, и дай бог ей долгих лет жизни», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.

Ранее Фадеев подарил песню с аналогичным названием исполнителю Shaman’у. Клип набрал более пяти миллионов просмотров за 10 дней.