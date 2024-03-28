28 марта 2024

Лепс и Фадеев выпустили новый совместный трек. Видео

Фадеев признался, что не сомневался, когда отдавал новую песню «Мама» Лепсу
© Служба новостей «URA.RU»
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Репертуар Григория Лепса пополнился новой песней от Максима Фадеева
Репертуар Григория Лепса пополнился новой песней от Максима Фадеева Фото:

Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев признался, что не испытывал сомнений, когда передавал новую композицию «Мама» исполнителю Григорию Лепсу. Об этом Фадеев рассказал в Telegram. Трек доступен для свободного прослушивания в youtube-канале певца.

«Когда я думал над тем, кому отдать песню на стихи Наташи Касимцевой, у меня не было сомнений, что это должен быть Гриша [Лепс]. Потому что он не пел ничего более сложного — для самого себя. Он ее спел совсем по-другому. И я знаю, почему — он ее пел своей матери, которая, слава богу, жива-здорова, и дай бог ей долгих лет жизни», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.

Ранее Фадеев подарил песню с аналогичным названием исполнителю Shaman’у. Клип набрал более пяти миллионов просмотров за 10 дней.

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Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев признался, что не испытывал сомнений, когда передавал новую композицию «Мама» исполнителю Григорию Лепсу. Об этом Фадеев рассказал в Telegram. Трек доступен для свободного прослушивания в youtube-канале певца. «Когда я думал над тем, кому отдать песню на стихи Наташи Касимцевой, у меня не было сомнений, что это должен быть Гриша [Лепс]. Потому что он не пел ничего более сложного — для самого себя. Он ее спел совсем по-другому. И я знаю, почему — он ее пел своей матери, которая, слава богу, жива-здорова, и дай бог ей долгих лет жизни», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Ранее Фадеев подарил песню с аналогичным названием исполнителю Shaman’у. Клип набрал более пяти миллионов просмотров за 10 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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