Тюменские дети разрисуют стаканчики для городских кофеен

В Тюмени проходит конкурс для школьников, где детям предлагают придумать дизайн бумажных стаканчиков. Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, рисунок победителя появится на стаканчиках в школьных столовых и в сети городских кофеен.
«Мы проводим конкурс на лучший дизайн бумажного стаканчика для школьников. Для того чтобы принять в нем участие нужно скачать шаблон у нас на сайте и нарисовать что-нибудь. Мы не ограничиваем количество дизайнов от каждого участника. Один ребенок может подать сколько угодно заявок», — рассказали организаторы конкурса.
Работы принимаются до 14 апреля. Конкурс предусматривает поощрительные призы для участников. Так, например, за безумный дизайн подарят сумку-шопер.
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В Тюмени проходит конкурс для школьников, где детям предлагают придумать дизайн бумажных стаканчиков. Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, рисунок победителя появится на стаканчиках в школьных столовых и в сети городских кофеен. «Мы проводим конкурс на лучший дизайн бумажного стаканчика для школьников. Для того чтобы принять в нем участие нужно скачать шаблон у нас на сайте и нарисовать что-нибудь. Мы не ограничиваем количество дизайнов от каждого участника. Один ребенок может подать сколько угодно заявок», — рассказали организаторы конкурса. Работы принимаются до 14 апреля. Конкурс предусматривает поощрительные призы для участников. Так, например, за безумный дизайн подарят сумку-шопер.