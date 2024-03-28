28 марта 2024

Тюменские дети разрисуют стаканчики для городских кофеен

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, кофе брейк
Лучший дизайн появится на бумажных стаканчиках и во всех школьных столовых города Фото:

В Тюмени проходит конкурс для школьников, где детям предлагают придумать дизайн бумажных стаканчиков. Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, рисунок победителя появится на стаканчиках в школьных столовых и в сети городских кофеен.

«Мы проводим конкурс на лучший дизайн бумажного стаканчика для школьников. Для того чтобы принять в нем участие нужно скачать шаблон у нас на сайте и нарисовать что-нибудь. Мы не ограничиваем количество дизайнов от каждого участника. Один ребенок может подать сколько угодно заявок», — рассказали организаторы конкурса.

Работы принимаются до 14 апреля. Конкурс предусматривает поощрительные призы для участников. Так, например, за безумный дизайн подарят сумку-шопер.

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В Тюмени проходит конкурс для школьников, где детям предлагают придумать дизайн бумажных стаканчиков. Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, рисунок победителя появится на стаканчиках в школьных столовых и в сети городских кофеен. «Мы проводим конкурс на лучший дизайн бумажного стаканчика для школьников. Для того чтобы принять в нем участие нужно скачать шаблон у нас на сайте и нарисовать что-нибудь. Мы не ограничиваем количество дизайнов от каждого участника. Один ребенок может подать сколько угодно заявок», — рассказали организаторы конкурса. Работы принимаются до 14 апреля. Конкурс предусматривает поощрительные призы для участников. Так, например, за безумный дизайн подарят сумку-шопер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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