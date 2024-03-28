Тюменские дети разрисуют стаканчики для городских кофеен

29 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Лучший дизайн появится на бумажных стаканчиках и во всех школьных столовых города Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени проходит конкурс для школьников, где детям предлагают придумать дизайн бумажных стаканчиков. Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, рисунок победителя появится на стаканчиках в школьных столовых и в сети городских кофеен. «Мы проводим конкурс на лучший дизайн бумажного стаканчика для школьников. Для того чтобы принять в нем участие нужно скачать шаблон у нас на сайте и нарисовать что-нибудь. Мы не ограничиваем количество дизайнов от каждого участника. Один ребенок может подать сколько угодно заявок», — рассказали организаторы конкурса. Работы принимаются до 14 апреля. Конкурс предусматривает поощрительные призы для участников. Так, например, за безумный дизайн подарят сумку-шопер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени проходит конкурс для школьников, где детям предлагают придумать дизайн бумажных стаканчиков. Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, рисунок победителя появится на стаканчиках в школьных столовых и в сети городских кофеен. «Мы проводим конкурс на лучший дизайн бумажного стаканчика для школьников. Для того чтобы принять в нем участие нужно скачать шаблон у нас на сайте и нарисовать что-нибудь. Мы не ограничиваем количество дизайнов от каждого участника. Один ребенок может подать сколько угодно заявок», — рассказали организаторы конкурса. Работы принимаются до 14 апреля. Конкурс предусматривает поощрительные призы для участников. Так, например, за безумный дизайн подарят сумку-шопер.