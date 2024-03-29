В Курган приедут дети из Белгородской области

Дети из города Шебекино Белгородской области приедут в Курган для отдыха в загородных лагерях. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области.
«Дети из города Шебекино Белгородской области приедут в Курган, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Об этом накануне договорились представители власти обеих сторон», — указано в telegram-канале «Курганская область официально».
Также, правительство сообщило, что оздоровится в загородных лагерях Курганской области шебекенские дети смогут уже в апреле. При этом на отдых и пребывание в регионе белгородских гостей будут выделены средства из областного бюджета.
Ранее сообщалось, что детей из Белгородской области начали вывозить из региона. Сперва они отправились оздоравливаться в Пензу. Также сотни белгородских детей отправятся в ЯНАО — Салехард и Лабытнанги.
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Дети из города Шебекино Белгородской области приедут в Курган для отдыха в загородных лагерях. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области. «Дети из города Шебекино Белгородской области приедут в Курган, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Об этом накануне договорились представители власти обеих сторон», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также, правительство сообщило, что оздоровится в загородных лагерях Курганской области шебекенские дети смогут уже в апреле. При этом на отдых и пребывание в регионе белгородских гостей будут выделены средства из областного бюджета. Ранее сообщалось, что детей из Белгородской области начали вывозить из региона. Сперва они отправились оздоравливаться в Пензу. Также сотни белгородских детей отправятся в ЯНАО — Салехард и Лабытнанги.