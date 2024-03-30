30 марта 2024
29 марта 2024

В Тюмени Росгвардия съехалась к караоке-клубу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Как минимум три машины правоохранителей приехали к заведению Фото:

В Тюмени вечером 30 марта несколько машин Росгвардии приехали на вызов в караоке-клуб «Шаляпин». О произошедшем сообщили очевидцы в соцсети.

«Что-то происходит в караоке „Шаляпин“. Скопление Росгвардии», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюменское время». На видео, размещенном в паблике, как минимум три машины правоохранителей приехали на вызов. Подробности ЧП не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Тюмени вечером 30 марта несколько машин Росгвардии приехали на вызов в караоке-клуб «Шаляпин». О произошедшем сообщили очевидцы в соцсети. «Что-то происходит в караоке „Шаляпин“. Скопление Росгвардии», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюменское время». На видео, размещенном в паблике, как минимум три машины правоохранителей приехали на вызов. Подробности ЧП не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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