Как минимум три машины правоохранителей приехали к заведению
В Тюмени вечером 30 марта несколько машин Росгвардии приехали на вызов в караоке-клуб «Шаляпин». О произошедшем сообщили очевидцы в соцсети.
«Что-то происходит в караоке „Шаляпин“. Скопление Росгвардии», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюменское время». На видео, размещенном в паблике, как минимум три машины правоохранителей приехали на вызов. Подробности ЧП не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
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