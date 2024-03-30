Жителей ЯНАО предупредили об опасностях погодного периода

Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш.
«Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие сезону года опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с переменой погодных условий существует опасность схода снега и льда с неочищенных вовремя крыш домов, на некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах образовывается гололедица», — написано в telegram-канале ведомства.
Основные правила поведения при гололеде: смотреть прогноз погоды, выбирать наиболее безопасный маршрут, заблаговременно выходить из дома и соблюдать ПДД. Основные правила поведения при сходе снега и льда: обходить места их возможного схода и не останавливаться под карнизами.
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Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие сезону года опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с переменой погодных условий существует опасность схода снега и льда с неочищенных вовремя крыш домов, на некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах образовывается гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Основные правила поведения при гололеде: смотреть прогноз погоды, выбирать наиболее безопасный маршрут, заблаговременно выходить из дома и соблюдать ПДД. Основные правила поведения при сходе снега и льда: обходить места их возможного схода и не останавливаться под карнизами.