Жителей ЯНАО предупредили об опасностях погодного периода

СК РФ по ЯНАО предупредило о возможном сходе снега и льда с крыш

31 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Жителе ЯНАО предупредили о возможном сходе снега и льда с крыш Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие сезону года опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с переменой погодных условий существует опасность схода снега и льда с неочищенных вовремя крыш домов, на некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах образовывается гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Основные правила поведения при гололеде: смотреть прогноз погоды, выбирать наиболее безопасный маршрут, заблаговременно выходить из дома и соблюдать ПДД. Основные правила поведения при сходе снега и льда: обходить места их возможного схода и не останавливаться под карнизами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие сезону года опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с переменой погодных условий существует опасность схода снега и льда с неочищенных вовремя крыш домов, на некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах образовывается гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Основные правила поведения при гололеде: смотреть прогноз погоды, выбирать наиболее безопасный маршрут, заблаговременно выходить из дома и соблюдать ПДД. Основные правила поведения при сходе снега и льда: обходить места их возможного схода и не останавливаться под карнизами.