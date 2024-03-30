30 марта 2024
29 марта 2024

Жителей ЯНАО предупредили об опасностях погодного периода

СК РФ по ЯНАО предупредило о возможном сходе снега и льда с крыш
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, сход снега, оттепель, падение снега, снег с крыши
Жителе ЯНАО предупредили о возможном сходе снега и льда с крыш Фото:

Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш.

«Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие сезону года опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с переменой погодных условий существует опасность схода снега и льда с неочищенных вовремя крыш домов, на некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах образовывается гололедица», — написано в telegram-канале ведомства.

Основные правила поведения при гололеде: смотреть прогноз погоды, выбирать наиболее безопасный маршрут, заблаговременно выходить из дома и соблюдать ПДД. Основные правила поведения при сходе снега и льда: обходить места их возможного схода и не останавливаться под карнизами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредил жителей региона об опасностях наступившего погодного периода. Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время гололеда, а также схода снега и льда с крыш. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие сезону года опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности. В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с переменой погодных условий существует опасность схода снега и льда с неочищенных вовремя крыш домов, на некоторых участках дорог и придомовых территорий дорогах образовывается гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Основные правила поведения при гололеде: смотреть прогноз погоды, выбирать наиболее безопасный маршрут, заблаговременно выходить из дома и соблюдать ПДД. Основные правила поведения при сходе снега и льда: обходить места их возможного схода и не останавливаться под карнизами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...