Сын курганского бизнесмена Потютькова стал владельцем московской фирмы

03 апреля 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Сын предпринимателя Игоря Потютькова стал владельцем фирмы в Москве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Москве бизнесмен Артем Потютьков стал владельцем фирмы «Трейдойлгрупп». Информация об этом появилась в сервисе СБИС. Его отец Игорь Потютьков был одним из самых ярких и амбициозных курганских предпринимателей, пока бизнес-империя не потерпела крах из-за долгов. «Артем Игоревич Потютьков в марте 2024 года стал владельцем ООО „Трейдойлгрупп“. Фирма торгует жидким и газообразным топливом, зарегистрирована в Москве», — указано в документации. В 2023 году, когда у компании был другой владелец, выручка «Трейдойлгрупп» составила 386 тысяч рублей. При этом, организация отчиталась об убытках в сумме 109 тысяч рублей. Ранее Артем Потютьков открыл в Кургане компанию «Восток авто». Его фирма занимается оптовой и розничной торговлей автомобилями, осуществляет их мойку и обслуживание. Отец Артема — Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов. Позже Потютьков переехал в Крым. В сентябре 2016 года арбитражный суд Севастополя признал его банкротом по заявлению Сбербанка. В феврале 2017 года дело о банкротстве закрыли, стороны заключили мировое соглашение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве бизнесмен Артем Потютьков стал владельцем фирмы «Трейдойлгрупп». Информация об этом появилась в сервисе СБИС. Его отец Игорь Потютьков был одним из самых ярких и амбициозных курганских предпринимателей, пока бизнес-империя не потерпела крах из-за долгов. «Артем Игоревич Потютьков в марте 2024 года стал владельцем ООО „Трейдойлгрупп“. Фирма торгует жидким и газообразным топливом, зарегистрирована в Москве», — указано в документации. В 2023 году, когда у компании был другой владелец, выручка «Трейдойлгрупп» составила 386 тысяч рублей. При этом, организация отчиталась об убытках в сумме 109 тысяч рублей. Ранее Артем Потютьков открыл в Кургане компанию «Восток авто». Его фирма занимается оптовой и розничной торговлей автомобилями, осуществляет их мойку и обслуживание. Отец Артема — Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельного производства. Он открывал ресторан и отель «Пять звезд», ресторан «Гранд Хаус», фитнес-клуб «Платинум», комплекс «Бани народов Мира», занимался строительством жилых домов. Позже Потютьков переехал в Крым. В сентябре 2016 года арбитражный суд Севастополя признал его банкротом по заявлению Сбербанка. В феврале 2017 года дело о банкротстве закрыли, стороны заключили мировое соглашение.