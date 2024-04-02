Гость из Ирака признался в любви к университету в Кургане. Фото, видео

03 апреля 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Туристу из Ирака понравился КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путешественник из Ирака приехал в Курган, чтобы встретиться со студентами и преподавателями госуниверситета (КГУ). После общения с молодежью он записал видео, в котором сказал, что любит КГУ. Об этом сообщили представители ВУЗа в своем telegram-канале. «Гость из Ирака Мохаммед Альнакиб встретился со студентами КГУ и представителями волонтерского сообщества Кургана. В поездках Мохаммед посещает российские университеты, он побывал уже в 37 регионах и сказал, что полюбил КГУ», — говорится в сообщении представителей университета. Мохаммеду 33 года, он знает шесть языков и объехал в путешествиях 22 страны. В 2017 году молодой человек из Ирака впервые приехал в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов и влюбился в страну с первого взгляда, отметили представители ВУЗа. Они добавили, что путешественник собирается издать книгу о России, которая выйдет в июле на английском и русском языках. Путешественник из Ирака Мохаммед Альнакиб побывал в КГУ telegram-канал «КГУ комьюнити» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Путешественник из Ирака приехал в Курган, чтобы встретиться со студентами и преподавателями госуниверситета (КГУ). После общения с молодежью он записал видео, в котором сказал, что любит КГУ. Об этом сообщили представители ВУЗа в своем telegram-канале. «Гость из Ирака Мохаммед Альнакиб встретился со студентами КГУ и представителями волонтерского сообщества Кургана. В поездках Мохаммед посещает российские университеты, он побывал уже в 37 регионах и сказал, что полюбил КГУ», — говорится в сообщении представителей университета. Мохаммеду 33 года, он знает шесть языков и объехал в путешествиях 22 страны. В 2017 году молодой человек из Ирака впервые приехал в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов и влюбился в страну с первого взгляда, отметили представители ВУЗа. Они добавили, что путешественник собирается издать книгу о России, которая выйдет в июле на английском и русском языках.