02 апреля 2024

Гость из Ирака признался в любви к университету в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
Туристу из Ирака понравился КГУ Фото:

Путешественник из Ирака приехал в Курган, чтобы встретиться со студентами и преподавателями госуниверситета (КГУ). После общения с молодежью он записал видео, в котором сказал, что любит КГУ. Об этом сообщили представители ВУЗа в своем telegram-канале.

«Гость из Ирака Мохаммед Альнакиб встретился со студентами КГУ и представителями волонтерского сообщества Кургана. В поездках Мохаммед посещает российские университеты, он побывал уже в 37 регионах и сказал, что полюбил КГУ», — говорится в сообщении представителей университета.

Мохаммеду 33 года, он знает шесть языков и объехал в путешествиях 22 страны. В 2017 году молодой человек из Ирака впервые приехал в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов и влюбился в страну с первого взгляда, отметили представители ВУЗа. Они добавили, что путешественник собирается издать книгу о России, которая выйдет в июле на английском и русском языках.

Путешественник из Ирака Мохаммед Альнакиб побывал в КГУ
Путешественник из Ирака Мохаммед Альнакиб побывал в КГУ
Фото:

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Путешественник из Ирака приехал в Курган, чтобы встретиться со студентами и преподавателями госуниверситета (КГУ). После общения с молодежью он записал видео, в котором сказал, что любит КГУ. Об этом сообщили представители ВУЗа в своем telegram-канале. «Гость из Ирака Мохаммед Альнакиб встретился со студентами КГУ и представителями волонтерского сообщества Кургана. В поездках Мохаммед посещает российские университеты, он побывал уже в 37 регионах и сказал, что полюбил КГУ», — говорится в сообщении представителей университета. Мохаммеду 33 года, он знает шесть языков и объехал в путешествиях 22 страны. В 2017 году молодой человек из Ирака впервые приехал в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов и влюбился в страну с первого взгляда, отметили представители ВУЗа. Они добавили, что путешественник собирается издать книгу о России, которая выйдет в июле на английском и русском языках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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