02 апреля 2024

Руководитель госстройнадзора ЯНАО инспектирует региональные стройки

Руководитель госстройнадзора в ЯНАО проверяет строительные объекты региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Госстройнадзор ЯНАО проводит инспекцию региональных строек Фото:

Руководитель службы государственного строительного надзора ЯНАО Евгения Таран оценивает состояние строительных объектов в регионе. О ходе проверки в разных городах Ямала сообщили в официальном telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

«В Муравленко проверили несколько объектов жилищного строительства, предназначенных для переселения 157 семей из ветхого аварийного жилья», — сказано в сообщении telegram-канала «Строим Ямал». Качество строительных работ оценили и в Губкинском, где завершается возведение Ледового дворца, центра единоборств «Северный характер» и новой школы на 800 учебных мест.

Выездная проверка госстройнадзора проходит в округе в течение трех дней. В первые два дня представители надзорной службы оценивали строительные работы в городе Ноябрьске.

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Руководитель службы государственного строительного надзора ЯНАО Евгения Таран оценивает состояние строительных объектов в регионе. О ходе проверки в разных городах Ямала сообщили в официальном telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. «В Муравленко проверили несколько объектов жилищного строительства, предназначенных для переселения 157 семей из ветхого аварийного жилья», — сказано в сообщении telegram-канала «Строим Ямал». Качество строительных работ оценили и в Губкинском, где завершается возведение Ледового дворца, центра единоборств «Северный характер» и новой школы на 800 учебных мест. Выездная проверка госстройнадзора проходит в округе в течение трех дней. В первые два дня представители надзорной службы оценивали строительные работы в городе Ноябрьске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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