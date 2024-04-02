Руководитель госстройнадзора ЯНАО инспектирует региональные стройки

Руководитель госстройнадзора в ЯНАО проверяет строительные объекты региона

03 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Госстройнадзор ЯНАО проводит инспекцию региональных строек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель службы государственного строительного надзора ЯНАО Евгения Таран оценивает состояние строительных объектов в регионе. О ходе проверки в разных городах Ямала сообщили в официальном telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. «В Муравленко проверили несколько объектов жилищного строительства, предназначенных для переселения 157 семей из ветхого аварийного жилья», — сказано в сообщении telegram-канала «Строим Ямал». Качество строительных работ оценили и в Губкинском, где завершается возведение Ледового дворца, центра единоборств «Северный характер» и новой школы на 800 учебных мест. Выездная проверка госстройнадзора проходит в округе в течение трех дней. В первые два дня представители надзорной службы оценивали строительные работы в городе Ноябрьске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель службы государственного строительного надзора ЯНАО Евгения Таран оценивает состояние строительных объектов в регионе. О ходе проверки в разных городах Ямала сообщили в официальном telegram-канале департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. «В Муравленко проверили несколько объектов жилищного строительства, предназначенных для переселения 157 семей из ветхого аварийного жилья», — сказано в сообщении telegram-канала «Строим Ямал». Качество строительных работ оценили и в Губкинском, где завершается возведение Ледового дворца, центра единоборств «Северный характер» и новой школы на 800 учебных мест. Выездная проверка госстройнадзора проходит в округе в течение трех дней. В первые два дня представители надзорной службы оценивали строительные работы в городе Ноябрьске.