В ЯНАО открылась автоматизированная фитнесс-студия

Зал оборудован камерами видеонаблюдения внутри и снаружи (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) начала работу фитнесс-студия, в которой нет администратора и вход на тренировку осуществляется в автоматическом режиме. Об особенностях нового спортзала URA.RU рассказали владельцы бизнеса.

«Особенность фитнесс-клуба — его полная автоматизация. Посетитель скачивает приложение на смартфон, предварительно изучая правила и договор, затем оплачивает тренировку и проходит через турникет. С декабря прошлого года у нас нет администратора, внутри и снаружи фитнесс-студии камеры», — рассказал агентству Богдан Климаш.

Посетители позитивно восприняли возможность самостоятельной оплаты тренировок и абонементов. «Большинство клиентов устраивает самостоятельная оплата на доверии, им нравится, что они могут наедине с собой, без лишних разговоров и контроля», — подчеркнул Климаш.

В зале установлены самые современные тренажеры от отечественного производителя. «Тренажеры российского производства заказывали в Ростовской области, ими оснащены лучшие фитнесс-залы в стране. Подбирали их с учетом всех особенностей, так как сами являемся профессиональными спортсменами», — отметили владельцы

По словам владельцев фитнесс-студии, проект был реализован благодаря поддержке Центра «Мой Бизнес» ЯНАО. «Изначально зал задумывался, как студия персонального тренинга, но было принято решение расширить функционал. Весомую поддержку нам оказал «Мой Бизнес», предоставив льготный заем и полную консультацию по всем вопросам и нюансам, — рассказал совладелец проекта Левон Тавакалов.