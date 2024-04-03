Тюменские следователи проводят проверку из-за гибели мужчины на пожаре

04 апреля 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Следователями СК по Тюменской области организована проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина в Ялуторовске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. После поступления сообщения о происшествии следователем СК проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. В Ялуторовске на улице Революции 3 апреля около 23 часов произошел пожар в деревянном доме. В результате тушения было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователями СК по Тюменской области организована проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина в Ялуторовске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. После поступления сообщения о происшествии следователем СК проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. В Ялуторовске на улице Революции 3 апреля около 23 часов произошел пожар в деревянном доме. В результате тушения было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.