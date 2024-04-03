03 апреля 2024

Тюменские следователи проводят проверку из-за гибели мужчины на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, электрощиток, электричество, разруха, автоматический выключатель, оплавившиеся провода, обугленная проводка
Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки Фото:

Следователями СК по Тюменской области организована проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина в Ялуторовске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

После поступления сообщения о происшествии следователем СК проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В Ялуторовске на улице Революции 3 апреля около 23 часов произошел пожар в деревянном доме. В результате тушения было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.

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Следователями СК по Тюменской области организована проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина в Ялуторовске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. После поступления сообщения о происшествии следователем СК проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. В Ялуторовске на улице Революции 3 апреля около 23 часов произошел пожар в деревянном доме. В результате тушения было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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