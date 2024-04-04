МО Британии: мир вошел в предвоенный период

04 апреля 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Для сдерживания угрозы НАТО необходимо увеличить военные расходы, считает Грант Шэппс Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, подчеркнув, что мир вошел в предвоенный период. «Мы обязаны вновь безотлагательно задуматься о будущем альянса. Мы вошли в предвоенный период», — написал Грант Шэппс в статье для газеты The Daily Telegraph. Он добавил, что угроза для членов НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР. По мнению Шэппса, для ее сдерживания нужно оказывать поддержку Украине, а также нарастить военные расходы членам альянса и больше инвестировать в оборону. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что в настоящий момент альянс не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников. Он подчеркнул, что работа над обороной и военным сдерживанием идет постоянно, передает «Национальная служба новостей». Страны Запада ранее заявляли, что Россия якобы планирует напасть на Польшу или страны Прибалтики после завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин назвал эти заявления абсолютной чушью, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО необходимо думать о будущем военного блока и увеличить расходы на оборону. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, подчеркнув, что мир вошел в предвоенный период. «Мы обязаны вновь безотлагательно задуматься о будущем альянса. Мы вошли в предвоенный период», — написал Грант Шэппс в статье для газеты The Daily Telegraph. Он добавил, что угроза для членов НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР. По мнению Шэппса, для ее сдерживания нужно оказывать поддержку Украине, а также нарастить военные расходы членам альянса и больше инвестировать в оборону. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что в настоящий момент альянс не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников. Он подчеркнул, что работа над обороной и военным сдерживанием идет постоянно, передает «Национальная служба новостей». Страны Запада ранее заявляли, что Россия якобы планирует напасть на Польшу или страны Прибалтики после завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин назвал эти заявления абсолютной чушью, сообщает RT.