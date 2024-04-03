Курганский боец СВО поделился впечатлениями о ситуации на передовой

04 апреля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Боец из Курганской области сообщил о продвижении на фронте и зачистке полков ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец, участвующий в специальной военной операции, поделился своими впечатлениями о ситуации на передовой. Он описал обстановку боевых действий и выразил уверенность в продвижении вперед, отметив важность поддержки со стороны тыла. Обращение бойца опубликовано в telegram-канале депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова. «28 марта, с группой идем на позиции. Двигаемся потихоньку, полки зачищаем. Стрелковые бои, открытые бои и так далее. Работает артиллерия, лесополосы выжжены <…> Мы готовы идти вперед — нужно просто конкретно сказать нам: „парни мы сзади вас“. Ни шагу назад», — заявил боец. Он также поделился кадрами, демонстрирующими последствия боевых действий и территории, перешедшие под контроль российских войск. В ответ на обращение бойца депутат Ильтяков заверил, что военнослужащие могут рассчитывать на полную поддержку и надежный тыл. «Держитесь парни, мы тут вас не подведем. Все кто меня окружает — вокруг нет ненадежных. Я рад что есть полное взаимопонимание в области, в регионе, с губернатором, который также помогает бойцам. Можете быть уверенны», — отметил депутат. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал, что несмотря на непогоду, российские подразделения продвигаются на Авдеевском направлении. Также ранее военный рассказал, что что бойцы СВО отбили атаку в запорожском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский боец, участвующий в специальной военной операции, поделился своими впечатлениями о ситуации на передовой. Он описал обстановку боевых действий и выразил уверенность в продвижении вперед, отметив важность поддержки со стороны тыла. Обращение бойца опубликовано в telegram-канале депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова. «28 марта, с группой идем на позиции. Двигаемся потихоньку, полки зачищаем. Стрелковые бои, открытые бои и так далее. Работает артиллерия, лесополосы выжжены <…> Мы готовы идти вперед — нужно просто конкретно сказать нам: „парни мы сзади вас“. Ни шагу назад», — заявил боец. Он также поделился кадрами, демонстрирующими последствия боевых действий и территории, перешедшие под контроль российских войск. В ответ на обращение бойца депутат Ильтяков заверил, что военнослужащие могут рассчитывать на полную поддержку и надежный тыл. «Держитесь парни, мы тут вас не подведем. Все кто меня окружает — вокруг нет ненадежных. Я рад что есть полное взаимопонимание в области, в регионе, с губернатором, который также помогает бойцам. Можете быть уверенны», — отметил депутат. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал, что несмотря на непогоду, российские подразделения продвигаются на Авдеевском направлении. Также ранее военный рассказал, что что бойцы СВО отбили атаку в запорожском направлении.