Курганцы перепутали лося с медведем. Видео с крупным животным, лежавшим на обочине дороги между Шадринском и Далматово, автор прислал в предложку telegram-канала «Курганистан».
«Медведь, ушами шевелит. Он не голодный, он бы напал (если был голодным). Туша такая! Никогда так близко медведя не видел», — комментирует автор видео за кадром. На видео животное на обочине лежит спиной к дороге.
По мнению специалистов биологов и охотников, на кадрах заснят лось. Животное крупное, поэтому его могли перепутать с медведем, считают они.
Ранее курганские охотники назвали фейком видео с медведем, снятое якобы рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов отметил, что климатические условия не подходят для кормовой базы медведей.
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Курганцы перепутали лося с медведем. Видео с крупным животным, лежавшим на обочине дороги между Шадринском и Далматово, автор прислал в предложку telegram-канала «Курганистан». «Медведь, ушами шевелит. Он не голодный, он бы напал (если был голодным). Туша такая! Никогда так близко медведя не видел», — комментирует автор видео за кадром. На видео животное на обочине лежит спиной к дороге. По мнению специалистов биологов и охотников, на кадрах заснят лось. Животное крупное, поэтому его могли перепутать с медведем, считают они. Ранее курганские охотники назвали фейком видео с медведем, снятое якобы рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов отметил, что климатические условия не подходят для кормовой базы медведей.