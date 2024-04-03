Курганцы перепутали лося, лежавшего у дороги, с медведем. Видео

04 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Крупное животное заместили на обочине дороги между Шадринском и Далматово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганцы перепутали лося с медведем. Видео с крупным животным, лежавшим на обочине дороги между Шадринском и Далматово, автор прислал в предложку telegram-канала «Курганистан». «Медведь, ушами шевелит. Он не голодный, он бы напал (если был голодным). Туша такая! Никогда так близко медведя не видел», — комментирует автор видео за кадром. На видео животное на обочине лежит спиной к дороге. По мнению специалистов биологов и охотников, на кадрах заснят лось. Животное крупное, поэтому его могли перепутать с медведем, считают они. Ранее курганские охотники назвали фейком видео с медведем, снятое якобы рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов отметил, что климатические условия не подходят для кормовой базы медведей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы перепутали лося с медведем. Видео с крупным животным, лежавшим на обочине дороги между Шадринском и Далматово, автор прислал в предложку telegram-канала «Курганистан». «Медведь, ушами шевелит. Он не голодный, он бы напал (если был голодным). Туша такая! Никогда так близко медведя не видел», — комментирует автор видео за кадром. На видео животное на обочине лежит спиной к дороге. По мнению специалистов биологов и охотников, на кадрах заснят лось. Животное крупное, поэтому его могли перепутать с медведем, считают они. Ранее курганские охотники назвали фейком видео с медведем, снятое якобы рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов отметил, что климатические условия не подходят для кормовой базы медведей.