03 апреля 2024

Курганцы перепутали лося, лежавшего у дороги, с медведем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Крупное животное заместили на обочине дороги между Шадринском и Далматово Фото:

Курганцы перепутали лося с медведем. Видео с крупным животным, лежавшим на обочине дороги между Шадринском и Далматово, автор прислал в предложку telegram-канала «Курганистан».

«Медведь, ушами шевелит. Он не голодный, он бы напал (если был голодным). Туша такая! Никогда так близко медведя не видел», — комментирует автор видео за кадром. На видео животное на обочине лежит спиной к дороге.

По мнению специалистов биологов и охотников, на кадрах заснят лось. Животное крупное, поэтому его могли перепутать с медведем, считают они.

Ранее курганские охотники назвали фейком видео с медведем, снятое якобы рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов отметил, что климатические условия не подходят для кормовой базы медведей.

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Курганцы перепутали лося с медведем. Видео с крупным животным, лежавшим на обочине дороги между Шадринском и Далматово, автор прислал в предложку telegram-канала «Курганистан». «Медведь, ушами шевелит. Он не голодный, он бы напал (если был голодным). Туша такая! Никогда так близко медведя не видел», — комментирует автор видео за кадром. На видео животное на обочине лежит спиной к дороге. По мнению специалистов биологов и охотников, на кадрах заснят лось. Животное крупное, поэтому его могли перепутать с медведем, считают они. Ранее курганские охотники назвали фейком видео с медведем, снятое якобы рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа. Руководитель союза общественных организаций охотников и рыболовов Курганской области Владимир Михайлов отметил, что климатические условия не подходят для кормовой базы медведей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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