05 июля 2023

Курганские охотники усомнились в достоверности видео с медведем

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь. Челябинск., зоопарк, медведь есть чо
Местные охотники сомневаются, что медведь мог подойти к деревне Фото:

В Курганской области рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа заметили медведя. Однако охотники считают, что данная информация — фейк. Об этом сообщается в группе «Газета «Сельская правда» «ТВ-24 канал» в социальной сети «ВКонтакте».

«А знаете, где этот лес? Совсем рядом. Пастбище около деревни Жикиной», — так подписан пост с видео про медведя.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в Курганский областной союз общественных организаций охотников и рыболовов. Как сообщил руководитель общества Владимир Михайлов, к ним сигнал о медведе из Каргапольского округа поступил больше двух недель назад. Животное заметил местный пастух, который отказался показывать место охотникам. По словам Михайлова, очевидец был согласен говорить только с журналистами. В Союзе охотников и рыболов считают, что данная информация о медведе может быть недостоверной.

Михайлов рассказал URA.RU, что так просто медведь подойти к деревне не может. Если это медведица с детьми, то при приближении человека животное может среагировать. Напасть на человека может и раненый медведь. Но на видео заметно, что животное вполне здорово. Также руководитель союза охотников отмечает, что медведи питаются на полях овса, который по климатическим условиям в Курганской области еще не дозрел.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области автомобилистов удивило семейство косуль. Водители увидели перебегающих через трассу животных.

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В Курганской области рядом с деревней Жикина Каргапольского муниципального округа заметили медведя. Однако охотники считают, что данная информация — фейк. Об этом сообщается в группе «Газета «Сельская правда» «ТВ-24 канал» в социальной сети «ВКонтакте». «А знаете, где этот лес? Совсем рядом. Пастбище около деревни Жикиной», — так подписан пост с видео про медведя. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в Курганский областной союз общественных организаций охотников и рыболовов. Как сообщил руководитель общества Владимир Михайлов, к ним сигнал о медведе из Каргапольского округа поступил больше двух недель назад. Животное заметил местный пастух, который отказался показывать место охотникам. По словам Михайлова, очевидец был согласен говорить только с журналистами. В Союзе охотников и рыболов считают, что данная информация о медведе может быть недостоверной. Михайлов рассказал URA.RU, что так просто медведь подойти к деревне не может. Если это медведица с детьми, то при приближении человека животное может среагировать. Напасть на человека может и раненый медведь. Но на видео заметно, что животное вполне здорово. Также руководитель союза охотников отмечает, что медведи питаются на полях овса, который по климатическим условиям в Курганской области еще не дозрел. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области автомобилистов удивило семейство косуль. Водители увидели перебегающих через трассу животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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