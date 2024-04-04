Замгенпрокурора Зайцев взял на контроль строительство школы в Кургане

04 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура инспектирует стройку самой большой школы в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на контроль выполнение работ по строительству самой большой школы в Кургане. 4 апреля он лично побывал на стройке, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В завершении рабочей поездки в Курганскую область заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев посетил здание школы в Заозерном микрорайоне Кургана. Проводятся осмотры результатов работ и устранение выявленных недостатков, после чего будет организована приемка школы. Ситуация остается на контроле управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу», — сообщили в ведомстве. Ранее житель региона сообщил о нарушениях при возведении школы в прокуратуру. По поручению Генерального прокурора РФ был обеспечен надзор за строительством учреждения. Из-за срыва сроков реализации проекта прокуратура приняла комплекс мер. За допущенные просчеты виновные лица привлекались к административной ответственности. В декабре 2023 года прокуратура внесла представление главе города Кургана и директору строительной компании. После этого к работам на объекте привлекли дополнительную рабочую силу, были заключены два договора субподряда. На совещании с прокурором области Андреем Ткачевым обсуждались проблемные вопросы, в том числе замены оборудования в рамках импортозамещения и корректировки проектной документации. В результате генеральный подрядчик сообщил о возведении объекта, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что стройку школы в Заозерном Кургана инспектирует прокуратура. Изначально строительством объекта занималась московская компания «Авиапромстрой». Школу должны были сдать в 2022 году, однако застройщик отказался от проекта. За строительство взялась компания «Курганстальмост». График работ неоднократно срывался, сроки завершения объекта перенесли на 2024 год. За время строительства на объекте сменился заказчик. Вместо УКСа города им стала школа №52, где после очередного срыва сроков была уволена директор школы Людмила Алешкова. Из-за проблем со строительством школы после проверок силовиков был задержан экс-глава УКСа Игорь Минин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате материалов, что нанесло ущерб больше, чем на четыре миллиона рублей. Минин свою вину не признал. Также был задержан директор московской фирмы Дмитрий Явшев. Заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев посетил здание школы, построенное в Заозерном районе Кургана Фото: пресс-служба прокуратуры Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на контроль выполнение работ по строительству самой большой школы в Кургане. 4 апреля он лично побывал на стройке, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В завершении рабочей поездки в Курганскую область заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев посетил здание школы в Заозерном микрорайоне Кургана. Проводятся осмотры результатов работ и устранение выявленных недостатков, после чего будет организована приемка школы. Ситуация остается на контроле управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу», — сообщили в ведомстве. Ранее житель региона сообщил о нарушениях при возведении школы в прокуратуру. По поручению Генерального прокурора РФ был обеспечен надзор за строительством учреждения. Из-за срыва сроков реализации проекта прокуратура приняла комплекс мер. За допущенные просчеты виновные лица привлекались к административной ответственности. В декабре 2023 года прокуратура внесла представление главе города Кургана и директору строительной компании. После этого к работам на объекте привлекли дополнительную рабочую силу, были заключены два договора субподряда. На совещании с прокурором области Андреем Ткачевым обсуждались проблемные вопросы, в том числе замены оборудования в рамках импортозамещения и корректировки проектной документации. В результате генеральный подрядчик сообщил о возведении объекта, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что стройку школы в Заозерном Кургана инспектирует прокуратура. Изначально строительством объекта занималась московская компания «Авиапромстрой». Школу должны были сдать в 2022 году, однако застройщик отказался от проекта. За строительство взялась компания «Курганстальмост». График работ неоднократно срывался, сроки завершения объекта перенесли на 2024 год. За время строительства на объекте сменился заказчик. Вместо УКСа города им стала школа №52, где после очередного срыва сроков была уволена директор школы Людмила Алешкова. Из-за проблем со строительством школы после проверок силовиков был задержан экс-глава УКСа Игорь Минин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате материалов, что нанесло ущерб больше, чем на четыре миллиона рублей. Минин свою вину не признал. Также был задержан директор московской фирмы Дмитрий Явшев.