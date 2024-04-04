В Шадринском политехническом колледже сменился директор

Политехнический колледж Шадринска (Курганская область) возглавила Дана Колесникова. На этом посту она сменила Михаила Харлова, который руководил колледжем более 20 лет. Эта информация размещена в местном telegram-канале.
«В Шадринском политехническом колледже — новый директор. Дану Колесникову коллективу учебного заведения представил глава образования и науки Курганской области Андрей Кочеров», — указано в telegram-канале «Шадринск».
Колесникова родом из Шадринска. Она окончила местный государственный пединститут и магистратуру Уральского государственного экономического университета по программе «Управление человеческими ресурсами (HR бизнес-партнер)». Была сотрудником ГКУ «Центр занятости населения города Шадринска», затем более 20 лет работала в АО «Шадринский автоагрегатный завод». Колесникова в течение 15 лет возглавляла учебный центр компании.
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Политехнический колледж Шадринска (Курганская область) возглавила Дана Колесникова. На этом посту она сменила Михаила Харлова, который руководил колледжем более 20 лет. Эта информация размещена в местном telegram-канале. «В Шадринском политехническом колледже — новый директор. Дану Колесникову коллективу учебного заведения представил глава образования и науки Курганской области Андрей Кочеров», — указано в telegram-канале «Шадринск». Колесникова родом из Шадринска. Она окончила местный государственный пединститут и магистратуру Уральского государственного экономического университета по программе «Управление человеческими ресурсами (HR бизнес-партнер)». Была сотрудником ГКУ «Центр занятости населения города Шадринска», затем более 20 лет работала в АО «Шадринский автоагрегатный завод». Колесникова в течение 15 лет возглавляла учебный центр компании.