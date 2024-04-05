NYT: лидеры НАТО приняли окончательное решение по вступлению Украины в альянс

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Украину в июле не пригласят вступить в НАТО Фото:

Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Представители альянса согласны, что этого не произойдет на торжествах, запланированных в Вашингтоне на июль», — говорится в материале издания. Там отмечают, что у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса втянул бы его в крупнейший конфликт.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что членство Украины в НАТО не будет приоритетной темой запланированного на июль саммита альянса в США на фоне сложной ситуации для Киева на поле боя, писало Politico. Кроме того, дипломаты НАТО рассказали изданию, что США или Германия готовы поменять существующую позицию по приглашению Киева, когда он выполнит условия.

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Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Об этом сообщила газета The New York Times. «Представители альянса согласны, что этого не произойдет на торжествах, запланированных в Вашингтоне на июль», — говорится в материале издания. Там отмечают, что у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса втянул бы его в крупнейший конфликт. Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что членство Украины в НАТО не будет приоритетной темой запланированного на июль саммита альянса в США на фоне сложной ситуации для Киева на поле боя, писало Politico. Кроме того, дипломаты НАТО рассказали изданию, что США или Германия готовы поменять существующую позицию по приглашению Киева, когда он выполнит условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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