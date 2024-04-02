Две фуры с оленьими шкурами из ЯНАО отправили на СВО для защиты бойцов от БПЛА

Сургутские общественники из «Православного братства» собрали и организовали отправку двух больших фур ямальских оленьих шкур в зону СВО. Активисты объяснили, что этот груз и спальники утеплит, и стельки заменит, и невидимым для беспилотного летательного объекта сделает.
«Шкуры универсальные. Можно утеплить ими спальники в походных условиях, использовать их как подстилки в блиндажах или даже вырезать стельки для берцев. Кроме прочего пушнина не пропускает тепло, а значит, под ней тепловизор не „видит“ человека», — рассказали в организации «Российской газете».
Теперь военные смогут спать, как коренные народы Севера — положив шкуру оленя прямо на землю. Перед отправкой их подготовили — растянули и просушили.
Ямальцы уже давно передают своим соотечественникам на СВО оленьи шкуры, но по другой причине. Мех оленя помогает восстановить кожные покровы и он привычен для тундрового жителя.
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