02 апреля 2024

Две фуры с оленьими шкурами из ЯНАО отправили на СВО для защиты бойцов от БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты Сургутского района, семья Клима Кантерова. Лянтор, шкура оленя
Активисты из Сургута собрали две фуры шкур ямальских оленей для отправки на СВО Фото:

Сургутские общественники из «Православного братства» собрали и организовали отправку двух больших фур ямальских оленьих шкур в зону СВО. Активисты объяснили, что этот груз и спальники утеплит, и стельки заменит, и невидимым для беспилотного летательного объекта сделает.

«Шкуры универсальные. Можно утеплить ими спальники в походных условиях, использовать их как подстилки в блиндажах или даже вырезать стельки для берцев. Кроме прочего пушнина не пропускает тепло, а значит, под ней тепловизор не „видит“ человека», — рассказали в организации «Российской газете».

Теперь военные смогут спать, как коренные народы Севера — положив шкуру оленя прямо на землю. Перед отправкой их подготовили — растянули и просушили.

Ямальцы уже давно передают своим соотечественникам на СВО оленьи шкуры, но по другой причине. Мех оленя помогает восстановить кожные покровы и он привычен для тундрового жителя.

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Сургутские общественники из «Православного братства» собрали и организовали отправку двух больших фур ямальских оленьих шкур в зону СВО. Активисты объяснили, что этот груз и спальники утеплит, и стельки заменит, и невидимым для беспилотного летательного объекта сделает. «Шкуры универсальные. Можно утеплить ими спальники в походных условиях, использовать их как подстилки в блиндажах или даже вырезать стельки для берцев. Кроме прочего пушнина не пропускает тепло, а значит, под ней тепловизор не „видит“ человека», — рассказали в организации «Российской газете». Теперь военные смогут спать, как коренные народы Севера — положив шкуру оленя прямо на землю. Перед отправкой их подготовили — растянули и просушили. Ямальцы уже давно передают своим соотечественникам на СВО оленьи шкуры, но по другой причине. Мех оленя помогает восстановить кожные покровы и он привычен для тундрового жителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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