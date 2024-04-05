В курганской деревне река вышла из берегов и затопила мост

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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, знак, движение запрещено, кирпич
В курганской деревне Секисово закрыли проезд по мосту из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Администрация Варгашинского округа (Курганская область) предупредила о невозможности проезда через мост в деревне Секисово. Это случилось после подъема воды в реке, которая проходит через населенный пункт. Данные появились в официальном паблике администрации.

«В Варгашинском округе из-за резкого таяния снега поднимается уровень воды в р. Суерь», — сообщает сообщество администрации в соцсети «ВКонтакте». Мост в Секисово закрыт для проезда транспорта. В селах Шастово и Верхнесуерском располагаются пункты временного размещения граждан.

Выезд из Секисово возможен через село Шмаково. Также в администрации предупредили о возможном подтоплении домов как в Шмаково, так и в Секисово.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев эвакуировали из подтопленных домов в городе Куртамыш. Также власти Целинного округа готовятся к эвакуации деревни Красный Октябрь. За ситуацией с паводком в регионе можно следить через нашу онлайн-трансляцию событий.

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Администрация Варгашинского округа (Курганская область) предупредила о невозможности проезда через мост в деревне Секисово. Это случилось после подъема воды в реке, которая проходит через населенный пункт. Данные появились в официальном паблике администрации. «В Варгашинском округе из-за резкого таяния снега поднимается уровень воды в р. Суерь», — сообщает сообщество администрации в соцсети «ВКонтакте». Мост в Секисово закрыт для проезда транспорта. В селах Шастово и Верхнесуерском располагаются пункты временного размещения граждан. Выезд из Секисово возможен через село Шмаково. Также в администрации предупредили о возможном подтоплении домов как в Шмаково, так и в Секисово. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев эвакуировали из подтопленных домов в городе Куртамыш. Также власти Целинного округа готовятся к эвакуации деревни Красный Октябрь. За ситуацией с паводком в регионе можно следить через нашу онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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