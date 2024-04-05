В курганской деревне река вышла из берегов и затопила мост

В курганской деревне Секисово закрыли проезд по мосту из-за паводка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Администрация Варгашинского округа (Курганская область) предупредила о невозможности проезда через мост в деревне Секисово. Это случилось после подъема воды в реке, которая проходит через населенный пункт. Данные появились в официальном паблике администрации.

«В Варгашинском округе из-за резкого таяния снега поднимается уровень воды в р. Суерь», — сообщает сообщество администрации в соцсети «ВКонтакте». Мост в Секисово закрыт для проезда транспорта. В селах Шастово и Верхнесуерском располагаются пункты временного размещения граждан.

Выезд из Секисово возможен через село Шмаково. Также в администрации предупредили о возможном подтоплении домов как в Шмаково, так и в Секисово.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев эвакуировали из подтопленных домов в городе Куртамыш. Также власти Целинного округа готовятся к эвакуации деревни Красный Октябрь. За ситуацией с паводком в регионе можно следить через нашу онлайн-трансляцию событий.