В курганской деревне река вышла из берегов и затопила мост

Администрация Варгашинского округа (Курганская область) предупредила о невозможности проезда через мост в деревне Секисово. Это случилось после подъема воды в реке, которая проходит через населенный пункт. Данные появились в официальном паблике администрации.
«В Варгашинском округе из-за резкого таяния снега поднимается уровень воды в р. Суерь», — сообщает сообщество администрации в соцсети «ВКонтакте». Мост в Секисово закрыт для проезда транспорта. В селах Шастово и Верхнесуерском располагаются пункты временного размещения граждан.
Выезд из Секисово возможен через село Шмаково. Также в администрации предупредили о возможном подтоплении домов как в Шмаково, так и в Секисово.
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Администрация Варгашинского округа (Курганская область) предупредила о невозможности проезда через мост в деревне Секисово. Это случилось после подъема воды в реке, которая проходит через населенный пункт. Данные появились в официальном паблике администрации. «В Варгашинском округе из-за резкого таяния снега поднимается уровень воды в р. Суерь», — сообщает сообщество администрации в соцсети «ВКонтакте». Мост в Секисово закрыт для проезда транспорта. В селах Шастово и Верхнесуерском располагаются пункты временного размещения граждан. Выезд из Секисово возможен через село Шмаково. Также в администрации предупредили о возможном подтоплении домов как в Шмаково, так и в Секисово. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев эвакуировали из подтопленных домов в городе Куртамыш. Также власти Целинного округа готовятся к эвакуации деревни Красный Октябрь. За ситуацией с паводком в регионе можно следить через нашу онлайн-трансляцию событий.