05 апреля 2024

В Тюмени машина сбила ребенка, ехавшего на самокате по пешеходному переходу

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
ДТП произошло 5 апреля Фото:

В Тюмени 5 апреля на улице Николая Зелинского автомобиль сбил 11-летнего школьника, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«В Тюмени 11-летний школьник сбит 5 апреля автомобилем Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Н. Зелинского. Предварительно, школьник ехал на самокате по пешеходному переходу, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По данным ведомства, ребенок с травмой ноги был доставлен в больницу для уточнения диагноза. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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В Тюмени 5 апреля на улице Николая Зелинского автомобиль сбил 11-летнего школьника, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В Тюмени 11-летний школьник сбит 5 апреля автомобилем Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Н. Зелинского. Предварительно, школьник ехал на самокате по пешеходному переходу, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данным ведомства, ребенок с травмой ноги был доставлен в больницу для уточнения диагноза. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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