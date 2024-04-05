В Тюмени машина сбила ребенка, ехавшего на самокате по пешеходному переходу

ДТП произошло 5 апреля
В Тюмени 5 апреля на улице Николая Зелинского автомобиль сбил 11-летнего школьника, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«В Тюмени 11-летний школьник сбит 5 апреля автомобилем Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Н. Зелинского. Предварительно, школьник ехал на самокате по пешеходному переходу, не спешившись», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По данным ведомства, ребенок с травмой ноги был доставлен в больницу для уточнения диагноза. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
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