В больницу в ЯНАО приглашают врачей на зарплату в 150 тысяч

Врачам в больнице ЯНАО готовы платить 150 тысяч рублей

В Лабытнанги ищут 10 врачей на зарплату в 150 тысяч Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городской больнице Лабытнанги (ЯНАО) открыто 10 новых вакансий для медицинских работников. Врачам обещают зарплату от 120 до 150 тысяч рублей, сообщили в медучреждении.

«Требования: высшее профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности или свидетельство об аккредитации специалиста. … Заработная плата 120-150 тысяч рублей», — указано на сайте больницы.

Вакансии открыты на должности отоларинголога, инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога, стоматолога, узиста, педиатра и эндокринолога. Также там требуется три фельдшера по спортивной медицине, им предлагают 56—80 тысяч рублей.

Среди дополнительных плюсов указана компенсация проезда, провоз багажа и единовременное пособие в два должностных оклада для специалистов у которых нет регистрации в ЯНАО. Молодым специалистам будет выплачено разовое пособие в 100 тысяч рублей.

В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков.