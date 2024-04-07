07 апреля 2024
06 апреля 2024

В больницу в ЯНАО приглашают врачей на зарплату в 150 тысяч

Врачам в больнице ЯНАО готовы платить 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги ищут 10 врачей на зарплату в 150 тысяч Фото:

В городской больнице Лабытнанги (ЯНАО) открыто 10 новых вакансий для медицинских работников. Врачам обещают зарплату от 120 до 150 тысяч рублей, сообщили в медучреждении.

«Требования: высшее профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности или свидетельство об аккредитации специалиста. … Заработная плата 120-150 тысяч рублей», — указано на сайте больницы.

Вакансии открыты на должности отоларинголога, инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога, стоматолога, узиста, педиатра и эндокринолога. Также там требуется три фельдшера по спортивной медицине, им предлагают 56—80 тысяч рублей.

Среди дополнительных плюсов указана компенсация проезда, провоз багажа и единовременное пособие в два должностных оклада для специалистов у которых нет регистрации в ЯНАО. Молодым специалистам будет выплачено разовое пособие в 100 тысяч рублей.

В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков.

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В городской больнице Лабытнанги (ЯНАО) открыто 10 новых вакансий для медицинских работников. Врачам обещают зарплату от 120 до 150 тысяч рублей, сообщили в медучреждении. «Требования: высшее профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности или свидетельство об аккредитации специалиста. … Заработная плата 120-150 тысяч рублей», — указано на сайте больницы. Вакансии открыты на должности отоларинголога, инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога, стоматолога, узиста, педиатра и эндокринолога. Также там требуется три фельдшера по спортивной медицине, им предлагают 56—80 тысяч рублей. Среди дополнительных плюсов указана компенсация проезда, провоз багажа и единовременное пособие в два должностных оклада для специалистов у которых нет регистрации в ЯНАО. Молодым специалистам будет выплачено разовое пособие в 100 тысяч рублей. В больнице Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель покидает должность главного врача городского медицинского учреждения. На данный момент ее обязанности временно исполняет Евгений Зуйков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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