Жителей микрорайона Шевелевка в Кургане предупредили о возможной эвакуации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карельцева 113. Курган
Жители домов должны заранее подготовить документы и вещи Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Шевелевка в центре Кургана из-за наводнения будут принимать решение об эвакуации 17-этажного дома по улице Карельцева, 113. Об этом URA.RU рассказали жильцы. В пресс-службе мэрии города изданию уточнили, что жителей данного дома информируют, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры.

«Сказали, что нас могут эвакуировать из-за паводка. Будет собрание дома, на котором примем решение», — рассказали жильцы.

В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сегодня состоялось совещание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, чьи многоквартирные дома попадают в зону возможного затопления. «В настоящее время жителей домов (Карельцева, 111а и Карельцева, 113 — прим. URA.RU) информируют о том, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры. Это означает, что следует заблаговременно подготовить документы, вещи и лекарства, позаботиться о несовершеннолетних и маломобильных членах семьи, а также продумать размещение домашних животных на период паводка», — сообщили в администрации.

На территории Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, ожидается подъем воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что вода может прийти ночью и неожиданно в виде большой волны. Первая волна ожидается в Звериноголовском округе, вторая — завтра-послезавтра. После этого вода пойдет через Кетовский и Притобольный округа на Курган и Белозерский округ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Шевелевка в центре Кургана из-за наводнения будут принимать решение об эвакуации 17-этажного дома по улице Карельцева, 113. Об этом URA.RU рассказали жильцы. В пресс-службе мэрии города изданию уточнили, что жителей данного дома информируют, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры. «Сказали, что нас могут эвакуировать из-за паводка. Будет собрание дома, на котором примем решение», — рассказали жильцы. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сегодня состоялось совещание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, чьи многоквартирные дома попадают в зону возможного затопления. «В настоящее время жителей домов (Карельцева, 111а и Карельцева, 113 — прим. URA.RU) информируют о том, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры. Это означает, что следует заблаговременно подготовить документы, вещи и лекарства, позаботиться о несовершеннолетних и маломобильных членах семьи, а также продумать размещение домашних животных на период паводка», — сообщили в администрации. На территории Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, ожидается подъем воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что вода может прийти ночью и неожиданно в виде большой волны. Первая волна ожидается в Звериноголовском округе, вторая — завтра-послезавтра. После этого вода пойдет через Кетовский и Притобольный округа на Курган и Белозерский округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...