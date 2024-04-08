Жителей микрорайона Шевелевка в Кургане предупредили о возможной эвакуации. Видео

08 апреля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Жители домов должны заранее подготовить документы и вещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Шевелевка в центре Кургана из-за наводнения будут принимать решение об эвакуации 17-этажного дома по улице Карельцева, 113. Об этом URA.RU рассказали жильцы. В пресс-службе мэрии города изданию уточнили, что жителей данного дома информируют, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры. «Сказали, что нас могут эвакуировать из-за паводка. Будет собрание дома, на котором примем решение», — рассказали жильцы. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сегодня состоялось совещание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, чьи многоквартирные дома попадают в зону возможного затопления. «В настоящее время жителей домов (Карельцева, 111а и Карельцева, 113 — прим. URA.RU) информируют о том, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры. Это означает, что следует заблаговременно подготовить документы, вещи и лекарства, позаботиться о несовершеннолетних и маломобильных членах семьи, а также продумать размещение домашних животных на период паводка», — сообщили в администрации. На территории Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, ожидается подъем воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что вода может прийти ночью и неожиданно в виде большой волны. Первая волна ожидается в Звериноголовском округе, вторая — завтра-послезавтра. После этого вода пойдет через Кетовский и Притобольный округа на Курган и Белозерский округ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Шевелевка в центре Кургана из-за наводнения будут принимать решение об эвакуации 17-этажного дома по улице Карельцева, 113. Об этом URA.RU рассказали жильцы. В пресс-службе мэрии города изданию уточнили, что жителей данного дома информируют, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры. «Сказали, что нас могут эвакуировать из-за паводка. Будет собрание дома, на котором примем решение», — рассказали жильцы. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сегодня состоялось совещание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, чьи многоквартирные дома попадают в зону возможного затопления. «В настоящее время жителей домов (Карельцева, 111а и Карельцева, 113 — прим. URA.RU) информируют о том, что в случае объявления эвакуации им будет необходимо срочно покинуть свои квартиры. Это означает, что следует заблаговременно подготовить документы, вещи и лекарства, позаботиться о несовершеннолетних и маломобильных членах семьи, а также продумать размещение домашних животных на период паводка», — сообщили в администрации. На территории Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения. По данным Росгидромета, ожидается подъем воды до 11 метров и выше, что намного больше, чем было в 1994 году. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что вода может прийти ночью и неожиданно в виде большой волны. Первая волна ожидается в Звериноголовском округе, вторая — завтра-послезавтра. После этого вода пойдет через Кетовский и Притобольный округа на Курган и Белозерский округ.