На срочном заседании в мэрии Кургана обсудят запасы воды

09 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

По данным источников, власти готовятся к отключению воды, чтобы обеспечить работу предприятий и жизнь горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В мэрии Кургана состоится срочное заседание управляющих организаций, на котором обсудят скорый дефицит воды. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к данной теме. «В администрации города Кургана пройдет совещание, на котором чиновники расскажут управляющим организациям о том, что необходимо сделать запасы воды. Также власти планируют информировать городские предприятия о том, что необходимо позаботиться о водных запасах», — рассказал источник URA.RU. Администрация Кургана писала в сообществе в соцсети «ВКонтакте» о том, что 9 апреля пройдет совещание с управляющими организациями. Корреспондент URA.RU направил запрос администрации города с уточнением относительно заданной темы совещания. Оперативно получить ответ не удалось. Ранее сообщалось, что в Кургане возможно затопление Арбинских сооружений. Жителям порекомендовали сделать запас воды на месяц. После того, курганцы стали массово закупать воду в магазинах — делать запасы. Источники сообщили, что воду скупают разного объема и местами образуется ее дефицит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Кургана состоится срочное заседание управляющих организаций, на котором обсудят скорый дефицит воды. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к данной теме. «В администрации города Кургана пройдет совещание, на котором чиновники расскажут управляющим организациям о том, что необходимо сделать запасы воды. Также власти планируют информировать городские предприятия о том, что необходимо позаботиться о водных запасах», — рассказал источник URA.RU. Администрация Кургана писала в сообществе в соцсети «ВКонтакте» о том, что 9 апреля пройдет совещание с управляющими организациями. Корреспондент URA.RU направил запрос администрации города с уточнением относительно заданной темы совещания. Оперативно получить ответ не удалось. Ранее сообщалось, что в Кургане возможно затопление Арбинских сооружений. Жителям порекомендовали сделать запас воды на месяц. После того, курганцы стали массово закупать воду в магазинах — делать запасы. Источники сообщили, что воду скупают разного объема и местами образуется ее дефицит.