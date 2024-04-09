На срочном заседании в мэрии Кургана обсудят запасы воды

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Город. Курган, администрация, мэрия
По данным источников, власти готовятся к отключению воды, чтобы обеспечить работу предприятий и жизнь горожан Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В мэрии Кургана состоится срочное заседание управляющих организаций, на котором обсудят скорый дефицит воды. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к данной теме.

«В администрации города Кургана пройдет совещание, на котором чиновники расскажут управляющим организациям о том, что необходимо сделать запасы воды. Также власти планируют информировать городские предприятия о том, что необходимо позаботиться о водных запасах», — рассказал источник URA.RU.

Администрация Кургана писала в сообществе в соцсети «ВКонтакте» о том, что 9 апреля пройдет совещание с управляющими организациями. Корреспондент URA.RU направил запрос администрации города с уточнением относительно заданной темы совещания. Оперативно получить ответ не удалось.

Ранее сообщалось, что в Кургане возможно затопление Арбинских сооружений. Жителям порекомендовали сделать запас воды на месяц. После того, курганцы стали массово закупать воду в магазинах — делать запасы. Источники сообщили, что воду скупают разного объема и местами образуется ее дефицит.

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В мэрии Кургана состоится срочное заседание управляющих организаций, на котором обсудят скорый дефицит воды. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к данной теме. «В администрации города Кургана пройдет совещание, на котором чиновники расскажут управляющим организациям о том, что необходимо сделать запасы воды. Также власти планируют информировать городские предприятия о том, что необходимо позаботиться о водных запасах», — рассказал источник URA.RU. Администрация Кургана писала в сообществе в соцсети «ВКонтакте» о том, что 9 апреля пройдет совещание с управляющими организациями. Корреспондент URA.RU направил запрос администрации города с уточнением относительно заданной темы совещания. Оперативно получить ответ не удалось. Ранее сообщалось, что в Кургане возможно затопление Арбинских сооружений. Жителям порекомендовали сделать запас воды на месяц. После того, курганцы стали массово закупать воду в магазинах — делать запасы. Источники сообщили, что воду скупают разного объема и местами образуется ее дефицит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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